EA Sports revela novidades de FIFA 23

Com muitas e grandes alterações que já começam a surgir no horizonte, a EA Sports não perde tempo e já começou a revelar novidades sobre FIFA 23.

Além da apresentação dos atletas de capa do jogo, foram ainda apresentadas muitas mais novidades, entre elas a data de lançamento do jogo. Venham conhecê-las.

A EA Sports começou oficialmente o ataque à época de 2022/23 o que é o mesmo que dizer que, já começou a debitar as novidades sobre EA SPORTS FIFA 23. E bastantes e boas novidades é precisamente o que se espera deste FIFA 23, a avaliar pelo que já se vai sabendo.

E essas novidades passarão pelo novo FUT Moments, melhorias no modo Carreira, animações de Melhor em Campo e muito mais... FIFA 23 vai trazer certamente muitas boas novas que começarão a ser desfeitas pelo trailer oficial do jogo que mostramos (ver mais abaixo).

Já quanto ao Online Career Mode, é melhor baixar um pouco as expetativas pois em principio ainda não será nesta edição que vai chegar (provavelmente apenas em EA Sports FC).

Segundo a EA Sports, será uma das edições mais robustas de sempre, incluindo a próxima evolução da tecnologia HyperMotion2 ou a inclusão de equipas de clubes femininos pela primeira vez com a inclusão da Barclays Women’s Super League e Division 1 Arkema no lançamento.

"Temos empurrado as fronteiras do realismo na EA SPORTS FIFA 23 através da HyperMotion2, usando tecnologia de ponta para capturar equipas profissionais masculinas e femininas em jogos de intensidade total que traduzem milhões de pontos de dados em novas animações em tempo real", disse Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "O resultado é o movimento mais natural e realista nos jogos de futebol, e quando combinado com a inclusão de Mundiais masculinos e femininos, o futebol feminino e as características do cross-play, vão imergir jogadores e adeptos de futebol em todo o mundo nos anos vindouros."

"Estou muito satisfeito por a Barclays Women's Super League ser uma das primeiras competições de clubes femininos a figurar na EA SPORTS FIFA 23, com a franquia historicamente a ter uma das maiores e mais envolvidas comunidades de jogos do mundo", disse Navin Singh, Diretor Comercial da FA. "A visibilidade acrescida de uma marca global como a EA SPORTS irá proporcionar à nossa liga, equipas e jogadores não pode ser subestimada. Isto apoia muito a nossa ambição de acelerar o crescimento do jogo feminino em Inglaterra, e destaca o nosso compromisso de abrir a Barclays Women’s Super League, e torná-la ainda mais acessível, a novos públicos em todo o mundo."

"Esta parceria entre a D1 Arkema e a EA SPORTS é uma excelente notícia para a liga, para os clubes, para os jogadores, mas também para os adeptos que, a partir deste ano, poderão descobrir os seus jogadores favoritos e participar em ativações exclusivas", disse François Vasseur, Diretor de Marketing da Federação Francesa de Futebol. "Representa um grande passo para a D1 Arkema como uma liga líder com um seguidor mundial."

As caras do último FIFA

A EA Sports revelou ainda os nomes das estrelas que dão cara e corpo às capas do jogo: Kylian Mbappé e Sam Kerr.

Mbappé e Kerr estarão em destaque na capa da Ultimate Edition Global, marcando a primeira capa global com uma jogadora feminina. Além disso, Mbappé estará presente na Standard Edition do título, enquanto Sam Kerr estará em destaque na Standard Edition na Austrália e Nova Zelândia, e como um exclusivo mundial da Amazon.

O que dizem eles

"Tanto Kylian como Sam são talentos geracionais, e tê-los a embelezar as capas da FIFA final é um momento monumental não só para a franquia, mas para a EA SPORTS como um todo", disse David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. "FIFA 23 é o nosso título mais inovador e repleto de funcionalidades de sempre e estamos energizados para ter dois dos maiores jogadores do futebol a partilhar o seu amor pelo jogo com os fãs de todo o mundo."

Sam Kerr, avançada do Chelsea FC, é uma das estrelas mais talentosas da modalidade e FIFA 23 marca a primeira capa da FIFA de Kerr. Como capitã da Seleção Nacional Feminina da Austrália e a única jogadora feminina a ter vencido a Golden Boot em três ligas diferentes, em três continentes diferentes, Sam é sem dúvida uma das melhores futebolistas a jogar em qualquer lugar do mundo.

"É uma honra e um sonho tornado realidade estar na capa de FIFA 23", disse Sam Kerr. "Tem sido incrível trabalhar com a Kylian e toda a equipa da EA SPORTS, e mal posso esperar que os adeptos ponham as mãos numa cópia do jogo".

O avançado do Paris Saint-Germain e ícone do futebol mundial Kylian Mbappé é capa pelo terceiro ano consecutivo, tornando-se um dos poucos selecionados a ganhar esse estatuto. Com apenas 23 anos, Mbappé é uma das jovens estrelas mais brilhantes do desporto dentro e fora de campo, representando o melhor de uma nova geração de talentos fenomenais do futebol.

"Estou emocionado por ter sido escolhido para estar na capa da EA SPORTS FIFA pela 3ª vez, e estou ainda mais entusiasmado por partilhar uma capa em homenagem ao futebol feminino com uma grande jogadora como Sam Kerr", disse Kylian Mbappé. "Como grande fã do jogo, estou entusiasmado com a final da FIFA e mal posso esperar para vos ver a todos em campo."

Trailer Oficial e data de lançamento

Convidamos todos a assistirem a seguir ao trailer oficial de apresentação de FIFA 23 (o último da série com esse nome) e que dá resposta a muitas das questões que certamente terão acerca do jogo.

Ah... e quase me esquecia de um pormenor....FIFA 23 será lançado a 30 de setembro, portanto podem marcar no vosso calendário!

Segundo a EA Sports, FIFA 23 apresentará bastantes inovações e em vários modos de jogo: modo carreira, Pro Clubs, VOLTA FOOTBALL, FIFA 23 Ultimate Team e muito mais.

Entre elas, a inclusão dum sistema novo de coaching do Training Center permitirá aos novos jogadores uma aprendizagem apoiada, dando-lhes a conhecer os fundamentos do gameplay e permitindo-lhes aprimorar as suas habilidades antes de saltar para as partidas.

Por outro lado, e pela primeira vez, os adeptos terão também a oportunidade de jogar os Mundiais masculinos e femininos da FIFA no mesmo jogo, com o Mundial da FIFA Qatar 2022 e o Mundial feminino da FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023, com mais detalhes a chegar em data posterior.

As reservas já estão disponíveis para FIFA 23 que serão lançadas para a PlayStation 5, Xbox Series X, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One a 30 de setembro. O acesso antecipado a FIFA 23 Ultimate Edition começa a 27 de setembro de 2022.