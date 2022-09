Foi no final da passada semana que o novo iPhone 14 Pro começou a chegar aos utilizadores. Estes acompanham os restantes modelos e trazem todas as novidades que a Apple preparou para estes novos smartphones.

Não se esperavam problemas, principalmente, agora saíram das mãos da Apple. Infelizmente este não é o cenário encontrado e há já muitas queixas para um problema em particular. As câmaras do iPhone 14 Pro estão a vibrar e a fazer um barulho anormal.

Um grande problema para o iPhone 14 Pro

São muitas as novidades que a Apple colocou no iPhone 14 Pro, para o tornar ainda melhor e dar aos utilizadores novas funcionalidades. Entre estas mudanças, estão mudanças nas câmaras fotográficas, de onde se espera uma qualidade superior à dos modelos anteriores.

Lamentavelmente, e segundo muitas queixas dos utilizadores, há um problema grande nas câmaras deste novo smartphone. Estas acumulam-se em várias redes, onde é mostrado que existe um tremor anormal sempre que se tenta usar as câmaras em apps externas ao iOS 16.

As câmaras também vibram em algumas apps

Para além deste comportamento que se sabe não ser nada normal, há ainda outra questão, também esta associada às câmaras do iPhone 14 Pro. Ao usar este componente, novamente em apps externas à Apple e ao iOS 16, ouve-se uma vibração neste componente, novamente anormal.

Com este comportamento, fica impossível usar estas apps e em especial sempre que as câmaras tenham de ser ativadas. Snapchat, TikTok e Instagram são apenas alguns exemplos de apps de que os utilizadores se queixaram ao usar no iPhone 14 Pro. Muitos relatam que deverá ser apenas um problema de software e que uma atualização deverá tratar.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

A Apple poderá resolver o problema em breve

A Apple ainda não reconheceu esta situação e nem terá ainda uma solução que possa ser aplicada. Ao mesmo tempo, as apps afetadas podem ter de lançar também correções para que esta situação da vibração e do ruído das câmaras desapareça.

Esta é uma situação anormal e que não traz uma boa imagem à chegada dos novos iPhone 14 Pro. Não se sabe ainda a sua origem, mas dado que tem como padrão as câmaras deste novo smartphone da Apple e várias apps, é quase óbvio de onde esteja a fonte do problema.