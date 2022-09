IBM LinuxOne Emperor 4: o poderoso servidor com Linux que tem 32 processadores

O mundo tecnológico é muito mais do que os computadores e outros equipamentos que temos na nossa casa e que usamos no nosso dia-a-dia. O setor dos servidores, por exemplo, nem sempre é devidamente divulgado, ficando um pouco mais na sombra da popularidade.

Contudo, é importante divulgarmos as novidades sobre este setor. Desta forma, a IBM anunciou recentemente os seus novos servidores LinuxOne Emperor 4, equipamentos que rodam o sistema operativo Linux e que contam com 32 processadores.

Servidor IBM LinuxOne Emperor 4

Na semana passada, a IBM revelou os seus novos servidores LinuxOne Emperor 4, que se resumem a potentíssimas máquinas, quer ao nível do software como também relativamente ao hardware com o qual são construídos.

O LinuxOne Emperor 4 está desenhado para lidar com cargas de trabalho correspondentes a dezenas ou até mesmo centenas de servidores x86. De forma muito resumida, estamos a falar de um processador com o sistema operativo Linux que é alimentado por nada menos do que 32 processadores.

Este servidor está então equipado com 32 chips IBM Telum de 16 núcleos, produzidos no processo de fabrico de 7 nm e com uma frequência de 5,20 GHz. Traz também um acelerador para tarefas baseadas em Inteligência Artificial. Conta ainda com uma capacidade de memória RAM de 40 TB e 200 núcleos configuráveis do tipo IFL (Integrated Facility for Linux).

E com esta configuração, a IBM garante que o servidor consegue executar até 20 mil milhões de transações seguras por dia, o que corresponde a uma capacidade de 2.000 núcleos x86.

A segurança foi um dos pontos a que a IBM mais deu atenção, uma vez que este servidor traz uma interface de memória que criptografa os dados vindos dos processadores antes que os mesmos sejam armazenados pela RAM.

Um outro aspeto que se destaca no LinuxOne Emperor 4 é o consumo energético, pois a máquina consegue consumir até menos 75% de energia sem que isso afete o seu desempenho. As suas características podem, segundo a IBM, reduzir a pegada de carbono em mais de 850 toneladas por ano.

O IBM LinuxOne Emperor 4 está preparado para operar com diversas distribuições Linux, nomeadamente Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server e Ubuntu Server 22.04 LTS.

Pode conhecer melhor este servidor aqui.