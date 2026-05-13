Google apresenta o Googlebook, um portátil Android que supera o Chromebook

Os Chromebooks tinham o seu próprio browser. Os Google Books terão o Gemini, a Play Store e as suas aplicações Android. A Google acaba de apresentar a sua nova plataforma para computadores portáteis, e os cinco maiores fabricantes do mundo já se preparam para a adotar. O Googlebook é uma revolução nos PCs, ao estilo da Google.

Googlebook, portátil Android que bate o Chromebook

Durante treze anos os Chromebook executaram o Chrome OS, um sistema operativo baseado no browser Chrome, eficiente, mas limitado. A Google acaba de apresentar o seu sucessor. O Googlebook não é um dispositivo independente, mas sim uma nova plataforma de PCs portáteis baseada no Android, com a IA Gemini integrada. Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo são os parceiros de lançamento, e espera-se que os modelos sejam revelados no Outono.

Uma revolução nos PCs, ao estilo da Google

O Googlebook não é apenas um telefone com um ecrã de 14 polegadas. A interface assemelha-se a um verdadeiro sistema operativo de desktop. Barra de tarefas, janelas redimensionáveis, widgets no ambiente de trabalho, multitarefa em ecrã dividido. No teclado, a tecla de pesquisa do Chrome OS foi substituída por uma tecla "G" dedicada para o Gemini. A marca "Googlebook" surge diretamente no apoio para as mãos.

Em termos de funcionalidades, existem três pilares principais. O Cast My Apps projeta aplicações do smartphone no portátil, sem necessidade de instalação local. Adobe Acrobat, Canva, CapCut, Duolingo, Minecraft, Netflix, NotebookLM, Spotify: tudo o que funciona no Pixel também funciona no Googlebook, numa janela flutuante. Para quem se queixava do catálogo limitado de apps do Chrome OS, esta é uma clara melhoria.

Gemini e IA no centro desta nova máquina

O Magic Pointer utiliza o Gemini para compreender o que é apresentado no ecrã e sugerir ações. Selecionar roupas num site e solicitar uma combinação correspondente. Abrir uma foto e consulte o Gemini sobre a mesma. A funcionalidade Criar o Meu Widget gera widgets dinâmicos a partir de uma instrução em linguagem natural, extraindo dados da Agenda, Gmail e Mapas.

São oferecidas seis categorias de widgets. Meteorologia, finanças, desporto, cronómetro regressivo, relógio mundial e resumo diário. Em termos de design, uma fina barra de LEDs em cores do arco-íris, chamada "Glowbar", adorna a tampa. Embora a Google não tenha detalhado a sua função, imagina-se que seja bastante modular. Exibindo o nível da bateria, o estado de um download ou simplesmente indicando a ativação por voz do Gemini.

A Google não anunciou o fim imediato do Chrome OS. Os Chromebooks existentes continuarão a receber atualizações até ao fim do seu ciclo de vida. Internamente, os engenheiros já se referem ao sistema antigo como "ChromeOS Classic". Os dispositivos mais recentes equipados com chips MediaTek Kompanio 520 ou Intel Alder Lake podem ser elegíveis para uma atualização para o novo sistema.