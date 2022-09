Os esforços de eletrificação da Renault são bem visíveis, procurando usar modelos mais antigos para lhe dar um destaque maior. Isso já foi visto nos projetos para a próxima 4L e outros modelos que foram surgindo.

A marca francesa volta agora à carga e traz um novo protótipo na mesma linha. Falamos do Renault R5 TURBO 3E E-Tech, que tem um ADN bem conhecido, mas onde é agora colocado todo o conhecimento da marca no campo dos elétricos, para criar uma proposta dedicada às corridas e ao drift.

O conhecido e eterno Renault 5 está a comemorar 50 anos. Este classico da marca francesa já teve várias formas e vários modelos ao longo dos anos, com o seu expoente máximo na competição a ser o Renault 5 Turbo e o Turbo 2. A sua aventura elétrica também já começou no Protótipo Renault 5 e o seu renascimento, num carro elétrico.

Com toda esta herança histórica a vários níveis, entre eles na competição, a Renault resolveu criar o R5 TURBO 3E E-Tech. Este é um carro 100% elétrico e criado para os circuitos, em especial para o drift, com todos os argumentos necessários para vingar nesta área.

O renascer de um clássico na forma de um elétrico

Tudo começa com a sua tração traseira e os dois motores elétricos (um por roda) para conseguir gerar uma potência de 280 kW (380 cv) e um torque de 700 Nm. Isso resulta num tempo de 3,5 segundos para atingir os 100 km/h, com velocidade máxima limitada a 200 km/h.

Para melhorar o seu desempenho, a bateria deste carro é de apenas 42 kWh, o que permite economizar peso e melhorar seu desempenho em competições de drift ou gincanas. Também o ângulo de rotação das rodas é superior a 50º, mostrando bem o palco para onde foi criado.

Veja aqui o novo Renault R5 TURBO 3E E-Tech

O grande controle do travão de mão, típico dos veículos dedicados ao drift é mantido. O carro foi preenchido com suportes para câmaras (até doze) internas e externas para registar tudo o que acontece fora e as reações internas dos ocupantes.

De acordo com a Renault, no design e desenvolvimento deste R5 Turbo 3E, também foi dada atenção aos jogos e ambientes digitais. As suas formas e decoração extraordinariamente exageradas são inspiradas nos jogos de vídeo, enquanto o compacto desportivo também terá sua própria coleção de NFT relacionada ao veículo.

Todos os argumentos para as corridas e para o drift

O novo R5 TURBO 3E vai ser uma realidade muito em breve. Terá a sua estreia mundial no Chantilly Arts et Élégance 2022, no dia 25 de setembro, e estará em exposição, a partir de 17 de outubro, no Salão Automóvel de Paris de 2022. Depois disso, espera-se que a Renault o traga para os circuitos e para a competição.