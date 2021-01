Dos muitos carros que a Renault tem lançado ao longo dos anos, alguns atingiram o estatuto de ícones. A marca francesa sabe criar propostas que marcaram épocas e ganharam o seu lugar na história do mundo automóvel

O Renault 5 conseguiu essa posição e poucos são os que não conhecem esta proposta. A Renault está agora a reinventar-se e prepara-se para o trazer de volta. O Renault 5 vai voltar, desta vez como um novo carro elétrico.

O regresso de um clássico

A par com muitas das grandes marcas do mundo automobilístico, a Renault tem certamente uma posição forte no mercado dos elétricos. Mesmo que seja ainda só na Europa, a marca tem conseguido estar no topo das vendas e das escolhas dos condutores.

Tem desbravado um caminho único, ao apresentar propostas acessíveis e que se focam numa utilização mais urbana. Ainda assim, tem espaço para inovação e para apresentar novos carros elétricos. Foi precisamente isso que anunciou agora, com o regresso do Renault 5.

Renault 5 será um carro elétrico

Este é um dos carros que marcou uma era e que abriu a porta a que novos modelos fossem criados. Apresentado em 1972, parece agora preparar-se para regressar, mas num modelo 100% elétrico. Esta será uma das armas para a reestruturação que a Renault tem em marcha.

É por agora um protótipo, que vai ser desenvolvido, mas que será apresentado até 2025. Este será apenas 1 dos 7 elétricos que a Renault quer lançar até essa data. Faz parte dos planos que a marca apresentou e mostra principalmente um novo posicionamento que vai assumir e em especial da sua eletrificação.

A Renault tem muito mais para mostrar

Toda a estética do modelo foi mantida neste protótipo, mas com um novo toque de modernidade. Os elementos caraterísticos do Renault 5 foram mantidos, mas reconvertidos.

Temos a entrada de ar no capô que alberga a entrada do carregador ou as luzes traseiras que têm defletores aerodinâmicos. Também os faróis de nevoeiro no para-choques que são luzes de condução diurna.

A Renault revelou que vai democratizar o automóvel elétrico na Europa. Vai usar uma abordagem moderna de um automóvel popular e assim criar propostas apelativas e funcionais. Este será decerto o herdeiro de um clássico, que quer seguir a sua linha.