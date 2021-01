A Microsoft tinha a pretensão de lançar dispositivos com ecrã duplo e um sistema operativo próprio. O Windows 10X seria então a versão do Windows 10 para tal universo. Contudo, os desafios e o próprio interesse do público parece ter feito a empresa mudar de ideias.

Aparentemente, a empresa não largou o foco de lançar um Windows 10X, mas talvez esteja direcionada a outro segmento, podendo mesmo vir a concorrer com o Chrome OS, uma plataforma cada vez mais usada nos EUA.

Numa recente publicação no site Thurrott, foi divulgada aquilo que o autor chamou de uma “rápida utilização do Windows 10X para ecrãs únicos. Segundo ele, o Windows 10X que testou nada mais é que um clone do Chrome OS, mas direcionado ao universo Windows, executando Web Apps e software disponível na Microsoft Store.

Ainda que numa versão muito lenta e pouco otimizada, foi possível executá-la no Hyper-V. Aliás, será esta a única forma de ter acesso a tal sistema.

Windows 10X, um clone no Chrome OS

Pelas imagens partilhadas é possível ver um Windows 10X completamente diferente daquilo que conhecemos do Windows 10. Uma configurarão bastante simples e com uma barra de tarefas centrada.

O Menu Iniciar, ao contrário do Windows 10, preenche todo o ecrã, mostrando as apps instaladas e os documentos mais recentes.

As aplicações são abertas em ecrã completo e haverá um preview das apps abertas, de certa forma semelhante ao do Windows 10.

Considerando o tipo de apps que permite usar, podemos associar o Windows 10X ao Windows 10S, que, por sinal, não tem grande fama entre os utilizadores.

Não existem ainda grandes informações relativas ao tipo de computador que poderá vir com este sistema integrado. Eventualmente, algum Surface que esteja a ser idealizado. Não se sabe também quando é que poderá chegar ao mercado.

Leia também: