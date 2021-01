Dica: Precisa de instalar o Windows 10? É hora de pedir ajuda ao Android

Instalar o Windows 10 é um processo simples, se nos rodearmos das ferramentas certas. Basta ter uma pen com o sistema operativo da Microsoft pronto e tudo decorre de forma fluída e sem problemas.

Claro que sempre são apontadas soluções para criar essa pen USB, preparando-a previamente ou recorrendo a outra máquina. Mas e o que fazer se não tivermos acesso a essas ajudas? É aqui que o Android pode dar uma ajuda grande, com uma simples app.

Já muitas vezes explicámos como criar uma pen do Windows 10, recorrendo a muitas ferramentas. A própria Microsoft oferece uma solução, com provas dadas. As soluções abundam, mas dependem sempre de um computador. Para ajudar nos momentos em que não o temos, vamos recorrer ao Android.

Sim, o Android ajuda a instalar o Windows 10

Para iniciar este processo, precisamos apenas de 3 elemento: um smartphone Android, com suporte OTG, uma pen com 8GB de espaço e um cabo para ligar estes dois elementos. O acesso à Internet e a app ISO 2 USB são também fundamentais.

Comecem por aceder à página de download do Windows 10, fornecida pela Microsoft e escolham a versão que querem instalar. Este ficheiro ISO precisa que o smartphone Android tenha pelo menos 5 GB de espaço livre para poder ser guardado. É temporário e será eliminado no final do processo.

Simples colocar o ISO da Microsoft numa pen USB

Agora que o ISO está guardado, algo que poderá demorar algum tempo, é hora de chamar a app ISO 2 USB. Liguem também a pen USB ao Android e autorizem o acesso a esta pela app. De seguida indiquem apenas qual a pen USB a usar e a localização do ficheiro ISO descarregado.

Dão continuidade ao processo carregando no botão Start, devendo depois esperar que este seja terminado. Podem acompanhar o processo com os 2 indicadores presentes na app. No final basta remover a pen USB e apagar o ficheiro descarregado antes para o Android.

Terminam esta aventura com o mais óbvio dos passos. Basta ligar a pen ao computador, arrancar por esse dispositivo e seguir as instruções que já conhecem. Ao fim de pouco tempo, o Windows 10 estará instalado. É desta forma simples, recorrendo ao Android que conseguem ter de volta o sistema operativo da Microsoft.