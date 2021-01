MB WAY: A partir de hoje acabaram-se as taxas (mas há limites)

Foi a 23 de julho que o Parlamento aprovou limites para as comissões bancárias associadas ao MB WAY. A partir de hoje, nos pagamentos inferiores a 30 euros, deixam de existir taxas associadas. No entanto, os utilizadores estão sujeitos a um limite mensal de 150 euros, e até 25 transferências por mês.

Se é um utilizador desta plataforma, saiba o que vai mudar.

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC. A partir desta sexta-feira (1 de janeiro), as transferências por MB WAY passam a ser gratuitas em todos os bancos. No entanto, o Santander e o Novo Banco oferecem mais do que está definido.

Por exemplo, o Santander vai isentar todas as transferências “sem limite de montante e de número de operações realizadas”. As transferências através do MB WAY podem ser realizadas “de forma gratuita, seja na app do banco ou na própria app do serviço”. No caso do Novo Banco o cenário é idêntico.

E se os utilizadores ultrapassaram os limites do MB WAY?

Caso o utilizador ultrapasse um dos limites do MB WAY, na sua utilização gratuita, é aplicada uma taxa igual ao do regulamento de transferências da Comissão Europeia, na percentagem de 0,2% para cartões de débito e 0,3% para os cartões de crédito.

Este é um serviço muito simples de usar, mas há também muitas burlas que fazem uso deste serviço. Assim, aqui ficam alguns alertas:

Se não compreende o funcionamento da aplicação, recuse o pagamento por esta via;

Em caso de dúvida, solicite informação ao seu Banco sobre o funcionamento do serviço antes de o utilizar;

Tente sempre fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador;

Tente receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária;

Nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos com este serviço.

