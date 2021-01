A Xiaomi tem no Mi A3 um smartphone com um grande sucesso. Um hardware muito equilibrado, associado a um preço muito convidativo fizerem deste equipamento um campeão de vendas, ainda mais porque vem com um Android quase livre de apps adicionais.

Este tem recebido atualizações a cada nova versão, que, na verdade, não têm sido pacíficas. A passagem para o Android 11 parece estar a acontecer já, mas como não podia deixar de ser, os problemas parecem estar já a surgir. Assim, evite atualizar para esta nova versão.

Apresentado em meados de 2019, o Xaomi Mi A3 seguiu a linha dos modelos anteriores. Reúne hardware que mesmo não sendo de topo, garante um desempenho que agrada aos utilizadores. A melhorar ainda esta proposta, a marca chinesa comercializa-o a um preço muito atrativo.

O Android 11 chegou ao Xiaomi Mi A3

Quando chegou ao mercado, o Mi A3 trazia o Android 9, na sua versão Android One, que ao longo do tempo foi sendo atualizado. Depois da atualização anterior, que não foi isenta de problemas, surge agora a versão final do Android 11, para lhe dar ainda mais funcionalidades.

Com 1,4 GB, esta agrega todas as novidades que a Google apresentou em setembro, quando revelou a nova versão do seu sistema operativo móvel. Mesmo sendo a versão One, as melhorias estão presentes e tornam esta versão muito melhor e principalmente mais segura.

Atualização traz os primeiros problemas

Infelizmente, e mal começou a ser distribuída esta versão, os problemas começaram a surgir. Este parece ser um padrão já anormalmente repetitivo na Xiaomi e em especial nas versões de Android destinadas ao Mi A3.

Os casos acumulam-se no Twitter e noutras redes sociais, sempre revelando o mesmo problema. Após a instalação do Android 11, o Xiaomi Mi A3 não liga e nem dá indicação de carregamento. Apresenta o logótipo do Android e passa a ter apenas um ecrã preto.

Depois de em julho ter surgido uma atualização que trazia problemas a este smartphone, esta é mais uma novidade azeda por parte da Xiaomi. Espera-se que este problema seja resolvido em breve, e que a atualização seja, entretanto, interrompida. Até lá, resista à tentação de a instalar.