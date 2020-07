Não atualize o Xiaomi Mi A3! O firmware pode trazer novos problemas

A Xiaomi tem estado a atravessar muitos problemas com as atualizações dos seus smartphones. A linha Mi tem sido constantemente afetada por falhas e situações anormais no firmware que tem disponibilizado aos utilizadores.

O Xiaomi Mi A3 tem sido certamente um dos muitos afetados e agora está novamente em problemas. A mais recente versão lançada está a provocar situações em que estes deixam simplesmente de funcionar como um normal smartphone.

Novos problemas chegam ao Xiaomi Mi A3

Apesar de todas as situações anormais que têm afetado o Xiaomi Mi A3, a marca parece ter trabalhado para conseguir uma nova versão do Android. Esta teima em surgir com problemas, mas que a marca tenta por tudo resolver de forma rápida.

Uma nova situação parece sobretudo estar agora a surgir. Do que é descrito, a mais recente atualização pode trazer problemas graves ao Xiaomi Mi A3. Esta parece ser dedicada a uma operadora mexicana, mas está a ser instalada nos smartphones dos utilizadores.

Firmware destes smartphones bloqueiam-no

Com 1,4GB, esta acaba por vincular os smartphones a esta operadora, bloqueando a utilização de outros cartões SIM e assim inutilizando o telefone. Para além disso, a utilização do segundo SIM é também bloqueada, o que impede os utilizadores de usarem entretanto o Xiaomi Mi A3.

A somar a isso, é ainda instalado software extra que não era esperado e nem pedido pelos utilizadores. Sendo esta uma versão do Android One, deveria ser o mais simples e limpa de software extra possível.

Esta é uma atualização a evitar

Dado este problema e o seu impacto, é aconselhado aos utilizadores que não façam esta atualização caso a recebam. Esta deverá ser rejeitada até que a Xiaomi resolva o problema. Caso já a tenham instalado, devem seguir as instruções que a marca apresenta nesta publicação do seu fórum.

Este é decerto mais um problema grave e incómodo que está a afetar o Mi A3. A Xiaomi tem de corrigir estas falhas e garantir que o firmware que liberta para os seus smartphones está estável e livre de falhas complexas.