É a partir de hoje. Uber chega a todo o território nacional

Com os efeitos da pandemia, percebeu-se que há vários serviços que faltam em várias zonas de Portugal. Por exemplo, na altura do confinamento, a Glovo teria tido enorme sucesso no interior… mas há outros.

Recentemente o diretor-geral da Uber em Portugal, revelou que o serviço da Uber vai estar em todo o território nacional a partir de hoje.

Chame um Uber até na aldeia. A partir de hoje todo o país está coberto

Em entrevista ao PÚBLICO, o director-geral da Uber em Portugal, Manuel Pina, defende que plataforma é “líder da mobilidade” no país. Não estão previstos mais cortes na empresa, mas os próximos meses são incertos, reconhece. A partir desta terça-feira, 14 de julho, a Uber passará a estar em 100% do território nacional.

Para tal basta que alguém que tenha interesse em obter a licença para prestar serviço em qualquer parte do país.

Acredito sinceramente que se existir a necessidade e a procura nestes sítios [zonas remotas] vai haver parceiros que vão olhar para a TVDE como uma oportunidade de aumentarem o seu rendimento O timing parece o mais adequado para reforçamos o compromisso com os portugueses

Manuel Pina, director-geral da Uber em Portugal.

O Uber não é um serviço de táxi, é considerado uma espécie de motorista particular que garante o conforto no transporte e a comodidade tanto na requisição do serviço como no seu pagamento, já que todo esse processo é feito através de uma aplicação para smartphone. O serviço chegou a Lisboa em 2014, mas desde 2009 que já está em funcionamento em 40 países pelos quatro cantos do mundo.

Leia também…