Chrome vai baixar resolução dos vídeos no Modo Lite para poupar dados

A Google tem desenvolvido o Chrome de forma transversal e procura dar a todas as versões as mesmas melhorias. Assim, é normal termos neste browser novidades que se espalham quer pelos smartphones, quer pelo desktop e outras áreas.

Uma das melhorias novidades que apresentou nos últimos anos foi o Modo Lite, que permite uma poupança considerável de dados. A Google quer levar esta capacidade mais longe e prepara-se para agir também nos vídeos, para aumentar ainda mais a poupança.

O Modo Lite vai ser alargado a outras áreas

O Modo Lite consegue garantir aos utilizadores do Chrome 2 componentes certamente essenciais. Por um lado é a certeza de conseguirem aceder à Internet quando as suas ligações são de fraca qualidade e por outro é a certeza da poupança de dados.

A Google puxa a si a transformação da informação e torna-a mais leve e com um menor consumo de recursos. Assim, fica mais simples navegar na Internet e , com uma poupança efetiva. A gigante das pesquisas quer ir mais longe e terá em breve uma novidade neste campo, focando-se no vídeo.

Chrome vai baixar resolução no vídeo

Até agora este elemento, cada vez mais usado na Internet, estava colocado de parte. Mesmo no Modo Lite o Chrome não conseguia agir e este era recebido com a máxima qualidade possível. Os players de vídeo vão ser controlados pelo browser e assim usar uma resolução mais baixa.

Ainda não existe uma data para que esta novidade seja lançada, mas a mesma já pode ser vista no browser da Google. Na versão 86 Canary do Chrome existem já duas flags que podem ser ativadas. Basta chamar o endereço chrome://flags e ativar as opções “Enable LiteVideos” e “Force LiteVideos decision“.

Browser da Google volta a inovar

Por agora a Google está a iniciar os testes a esta funcionalidade do Chrome. Em breve deverá ser igualmente alargada a outras versões, para no final do ano estar disponibilizada às versões estáveis. Não se sabe ainda em que sistemas irá estar disponível, mas tudo aponta para que seja geral.

Este é mais um passo importante da Google para o seu browser. Vai permitir poupar dados e assim dar aos utilizadores melhores condições para navegarem na Internet, sem qualquer perda de qualidade.