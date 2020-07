Realme vai lançar um novo smartphone com uma bateria de 6.000 mAh

A tecnologia tem evoluído a olhos vistos, sobretudo num dos componentes mais importantes atualmente: as baterias. Os utilizadores necessitam poder usar os seus smartphones pelo máximo período de tempo possível.

Neste sentido, as baterias estão cada vez mais potentes e com maior capacidade. A fabricante chinesa Realme entrou nesta corrida com todos os trunfos e vai lançar em breve um smartphone com uma bateria de 6.000 mAh.

A capacidade da bateria é uma das principais características que, atualmente, os consumidores mais valorizam na hora de comprar um smartphone.

Os utilizadores procuram assim equipamentos que lhes ofereçam a possibilidade de usufruir dos dispositivos o máximo de tempo possível.

Realme vai lançar um smartphone com 6.000 mAh de bateria

Segundo a divulgação de um recente relatório da fabricante chinesa, a Realme vai juntar-se às marcas que se começam a dedicar à produção de equipamentos com super baterias.

A empresa está a preparar um smartphone com uma bateria de 6.000 mAh, na Indonésia, tendo sido o próprio diretor de marketing da fabricante, Palson Yi, a divulgar a informação na sua conta do Instagram.

Este será o maior equipamento do catálogo da Realme, mas ainda não há muitos mais detalhes. No entanto, Palson Yi adianta na publicação que:

Nós ouvimo-vos, fãs da Realme. Estou super animado para anunciar a nossa nova tecnologia de tendência, a bateria de 6.000 mAh! Como Favoritnya Anak Muda, sempre vos ouvimos e colocamos o vosso feedback como a nossa principal prioridade. Muitos fãs pedem uma bateria muito grande. E agora aqui está! É outra inovação tecnológica da Realme, e estamo-nos a preparar para anunciar em breve um smartphone com bateria de 6.000 mAh. Consegue adivinhar qual a série de produtos que virá com uma bateria de 6.000 mAh? Siga a Realme Indonesia para ter notícias mais emocionantes.

No entanto, há algumas semanas, surgiu o registo de um novo smartphone Realme com o número de produto BLP793, na base de dados da TUV Rheinland.

Mas para ter mais informações oficiais acerca desta novidade, deve seguir a conta Realme Indonesia no Instagram.