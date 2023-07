Mix It: Está na hora de trocar a sua batedeira elétrica

Uma batedeira elétrica é um dos utensílios básicos de qualquer cozinha. É por isso que certamente já deve ter um... mas se calhar está na hora de trocar pela Mix It. Esta batedeira elétrica tem um formato "bem pensado" e é fácil de arrumar.

A Mix It é a batedeira elétrica da Prozis que possui 6 velocidades para qualquer tarefa de mistura. A potência do motor é de 300 Watt. Possui ainda um botão turbo que permite aumentar a velocidade para desfazer um pequeno grumo na taça e, em seguida, retomar a mistura com uma velocidade normal.

Com a Pega ergonómica é muito fácil de segurar. Visto ser portátil, pode controlar o percurso das varas, movendo-as à volta da taça para garantir que nenhum ingrediente escapa.

Além do que já foi referido, esta batedeira é resistente e fácil de limpar. A estrutura e os acessórios da batedeira são feitos de aço inoxidável resistente.

Principais características da Mix It da Prozis

Motor poderoso de 300 Watts

6 definições de velocidade variáveis

Função turbo eficaz

Pega ergonómica

Assenta convenientemente na vertical em qualquer superfície plana

Aproveitem a promoção...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta Mix It com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.