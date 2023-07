Coreia do Norte ameaça EUA por terem aviões a espiá-la

Áreas marítimas que se estendem por 200 milhas náuticas (cerca de 322 km), após a faixa de água de 12 milhas (cerca de 19 km) que é considerada parte do território de um país.

Segundo o Direito do Mar, estabelecido pela Convenção das Nações Unidas, o Estado costeiro tem direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos biológicos e minerais, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e no seu subsolo.

Tem também direitos de soberania no que se refere a outras atividades relacionadas com a exploração e aproveitamento da zona para fins económicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos ventos.

Tem ainda jurisdição, no que se refere à colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas; investigação científica marinha; proteção e preservação do meio marinho; e outros direitos e deveres previstos na Convenção UNCLOS (CNUDM).

Nestas áreas, qualquer outro Estado goza do direito de navegação e sobrevoo.