Threads não terá publicidade… pelo menos para já

O Threads é a rede social do momento, com mais de 100 milhões de utilizadores e isto sem estar disponível oficialmente na UE. As potencialidades para criadores de conteúdo e para as próprias marcas se promoverem estão abertas, mas para já não haverá publicidade.

Neste momento, apesar da rede social Threads não ter ainda ferramentas para criação de conteúdos para marcas, o site Axios, que cita uma fonte do Instagram, diz que já está a ser criado algo nesse sentido. Esta ferramenta dará aos criadores de conteúdo a possibilidade de trabalhar com marcas, com indicação explícita para o utilizadores de que se tratam de promoções pagas, tal como hoje é conhecido no Instagram.

Contudo, apesar disso, a publicidade não ficará disponível para já. Segundo os responsáveis da Meta, apesar da brutal adesão por parte dos utilizadores, ainda não terá atingido "uma massa crítica" que faça com que seja interessante do ponto de vista da publicidade.

Portanto, para já, a orientação oferecida às marcas é divulgar claramente quaisquer parcerias pagas por texto ou hashtags, até que a Threads coloque suas ferramentas de conteúdo de marca em funcionamento.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que o Threads pretende ser um lugar "mais amigável do que o Twitter", e o chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse aos profissionais de marketing que a rede social está a tentar evitar a propagação de temas como a política, porque são tópicos que não valem o escrutínio e os riscos de integridade que a monitorização exige. Contudo, a verificação de factos é algo que a rede social vê como urgente implementar.

Outra questão, esta ainda sem uma resposta por parte da Meta, prende-se com o feed não ser cronológico, mas sim algorítmico. Nestes casos, temas mis populares, por exemplo um acontecimento importante que tenha interesse numa região, ou até à escala mundial, poderá roubar a atenção de publicações que nada têm a ver com o evento, e que até poderão estar relacionados com conteúdos pagos. Assim, a publicidade e promoções pagas a criadores de conteúdo poderá não ser tão interessante quanto noutras redes.

O Pplware também já está presente no Threads. Siga-nos na nova rede que bateu recordes de inscritos em tão poucos dias.