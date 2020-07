Uma das maiores queixas que os utilizadores do Chrome têm no Windows 10 é associada aos consumos de recursos. Estes acabam por ter um impacto grande e diminuir a vida útil e a duração da bateria dos equipamentos.

Esta não é uma situação nova e a Google há muito que a quer resolver. Agora, e com uma novidade, a gigante das pesquisas pode ter encontrado a forma de diminuir consumos de bateria no Chrome. É um processo simples e que terá pouco impacto nos utilizadores, com grandes ganhos.

Google quer poupança de bateria nos computadores

Apesar de toda a informação e provocação que tem havido sobre os consumos de energia do Chrome, a Google parece não conseguir contornar este problema. O Edge tem um desempenho muito melhor nesta área e isso é um handicap face ao que a Google oferece no seu browser.

Uma novidade poderá chegar em breve e que vai mudar possivelmente este cenário. A mais recente versão de testes do Chrome traz uma novidade que poderá permitir a este browser poupar até 28% da bateria numa utilização normal.

O Chrome vai parar os processos de javascript

O conceito aplicado passa por desativar os processos de javascript para assim impedir a utilização de recursos. Do que é revelado, esta mudança consegue garantir uma poupança de cerca de 2 horas de bateria e assim tornar o Chrome mais comedido.

Claro que esta medida não será aplicada de forma aleatória nos separadores que estão a correr em fundo. Apenas ao final de 5 minuto é que esta alteração decorre e o Chrome entra num estado em que irá poupar bateria do computador onde está a correr.

Consumos vão baixar drasticamente

Ainda assim, e porque existem situações em que o javascript necessita de estar a correr, será possível desligar esta novidade. Os administradores de parques de máquinas e os utilizadores mais experientes vão ter acesso a esta capacidade.

Esta novidade está a ser já testada no Chrome 86 e em breve será transposta para as versões de produção. Há ainda um longo caminho a percorrer até todos terem acesso a esta melhoria, mas o caminho e os planos estão traçados para que a poupança de bateria seja uma realidade.