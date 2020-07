O mercado dos browsers tem sido dominado de forma única nos últimos anos. Depois de termos um período largo com o domínio do Internet Explorer, chegou a vez do Chrome assumir esta liderança de forma firme e de não a largar.

O browser da Google parece não ter competidores à altura e todos os outros browsers ficam certamente àquem dos seus números. Os dados mostram que o Chrome tem já uma quota de 70% e que parece não estar a abrandar. Os outros browsers não conseguem entretanto competir?

Domínio do Chrome no mercado dos browsers

Os dados agora revelados mostram que o Chrome atingiu um novo máximo e tem já uma quota de mercado invejável. São mais de 70% de quota de mercado, com os restantes browsers a estarem muito longe destes valores apresentados.

Este valor tem decerto crescido ao longo dos anos, tendo nos últimos anos abrandado, algo que pode ser até natural. Há ainda alguns fatores externos, como outros browsers que se apresentam como o Chrome, para assim ultrapassarem as imposições da própria Google.

Luta pelo segundo lugar continua acessa

A concorrência está longe e parece continuar a lutar entre si. Temos os browsers Edge e Firefox a competir diretamente, mesmo dada a ainda juventude da proposta da Microsoft. Espera-se que muito em breve a diferença seja sobretudo ainda maior.

Na verdade ambos os browsers cresceram nos últimos meses e os números mostram isso. No final de junho os dados mostravam que o Edge tinha crescido de 7,86% para 8.07% e que o Firefox tinha passado dos 7,23% para os 7,58%.

O Edge terá uma vantagem única?

A Microsoft tem entretanto uma arma do seu lado e que começa agora a usar para o seu proveito próprio. O Edge é o browser do Windows 10 e vai ser alargado ainda a mais dispositivos, como é normal. A nova versão deste browser está a ser instalada massivamente.

O que agora se passa com o Chrome é uma repetição do que tivemos anteriormente com o Internet Explorer há alguns anos. A diferença é que a Google inegavelmente não abranda os desenvolvimentos dos seus browsers e estes definem os padrões da Internet.