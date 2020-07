OPPO Reno 10x zoom – o sucessor estará para chegar?

A OPPO está a conquistar cada vez mais mercado no segmento dos smartphones. Aliás, são vários os modelos que hoje se destacam como dos melhores em termos de desempenho. O OPPO Reno 10x Zoom, lançado em 2019 destacou-se pela configuração da câmara frontal, mas essencialmente pela sua câmara periscópio capaz de oferecer zoom híbrido até 10 vezes.

Agora, o seu sucessor poderá estar para chegar.

A série Reno da OPPO é hoje uma referência no segmento dos smartphones com opções robustas na gama média. É importante referir que esta gama apenas chegou ao mercado em abril do ano passado, com o lançamento do Reno e do Reno 10x Zoom.

Aliás, recentemente, a OPPO lançou uma atualização para o Reno 10x Zoom que já permite gravar vídeos com as câmaras ultra-wide e periscópio.

Reno 10x Mark 2 – o sucessor do Oppo Reno 10x zoom

O Oppo Reno 10x zoom foi um dos primeiros smartphones a chegar ao mercado com câmara periscópio e a sua sucessão pode estar para breve.

Dois modelos com o código PDYM20 e PDYT20 surgiram no site de certificação chinês TENAA. De acordo com alguns rumores, podemos estar perante duas versões do sucessor do Reno 10x zoom. Em concreto, perante o Reno 10x Mark 2.

Segundo se pode ver, ambos os modelos apresentam ecrã de 6,5 polegadas, ligação à rede 5G, bateria de 3945 mAh e ainda Android 10. É ainda possível ver a dimensão dos smartphones: 162,2 x 75,0 x 7,9 mm.

Há ainda rumores que indicam que este novo smartphone seja lançado com processador Snapdragon 865 e é claro, com a câmara periscópio perto daquilo que a concorrência está a colocar no mercado. É indicado que a câmara consiga um zoom ótico de 5 vezes e um zoom digital até 100 vezes. Ainda na câmara, a OPPO deverá conseguir implementar um novo sistema de estabilizador ótico de imagem.

O ecrã deverá ser AMOLED e ter uma taxa de atualização de 90Hz, com sensor de impressões digitais no ecrã.