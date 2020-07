E os mais poderosos smartphones da atualidade são…

O mercado dos smartphones não para de evoluir com opções cada vez mais poderosas em termos de desempenho. A avaliar a forma como se comportam, temos vários testes de benchmark que permitem criar comparações. A AnTuTu, uma vez mais, disponibilizou a lista dos mais poderosos smartphones de topo e de gama média.

Conheça as listas completas.

A AnTuTu, mantendo a tradição, divulgou a lista dos smartphones com melhores resultados nos seus testes durante o último mês. Os primeiros resultados a surgir estão relacionados com o mercado chinês, mas, dentro de alguns dias, serão divulgados os resultados globais.

Para já, porque muitos destes smartphones são procurados por utilizadores em todo o mundo, apresentamos a lista dos smartphones de topo com as mais altas pontuações.

Os melhores smartphones topo de gama da atualidade

Neste ranking, a OPPO está em alta. Claramente a marca está a fazer um trabalho espantoso e no top 10, três modelos são OPPO e um é realme, que pertence ao mesmo grupo. Mas é o OPPO Find X2 Pro que consegue atingir a maior pontuação. Em seguida surge o Xiaomi Mi 10 Pro, com uma pontuação muito próxima.

E os de gama média?

Pois bem, a AnTuTu avalia os dados de inúmeros modelos e oferece também os resultados para aquilo que são os melhores smartphones de gama média.

A Xiaomi, através dos seus Redmi, que integram o novo SoC da MediaTek Dimensity 820, conseguem os primeiro e terceiro lugar. Falo do Redmi 10X Pro 5G e do Redmi 10X 5G, respetivamente. Em segundo lugar encontra-se a OPPO com o seu Reno3 5G, com o SoC Dimensity 1000 L.

Mas neste ranking de gama média, há que destacar também a presença da Huawei e da sua submarca Honor. Portanto, são seis os modelos que se podem encontrar nesta lista.

Tem algum destes smartphones? Qual a pontuação conseguida no AnTuTu?