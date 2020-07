Windows Virtual Desktop – diagnóstico de infraestrutura para solução de teletrabalho

Com os desafios da “nova normalidade” em que vivemos, motivada pela pandemia COVID-19, a Syone está a apostar na solução Windows Virtual Desktop para tornar o dia-a-dia de muitas empresas mais fácil e flexível, sem que percam a produtividade.

Saiba mais sobre esta solução.

Windows Virtual Desktop – para o regresso seguro à nova normalidade

A pandemia COVID-19 veio trazer grandes desafios às empresas que agora começam a regressar a uma “nova normalidade”. Agora, o teletrabalho ganhou uma nova dimensão e a Syone está a apostar na solução Windows Virtual Desktop.

O objetivo passa por tornar o dia-a-dia de muitas empresas mais fácil e flexível, sem que percam a produtividade. Ao mesmo tempo, esta solução ajuda as equipas de TI a aumentarem a segurança de armazenamento de dados e acessos dos colaboradores, além de diminuírem as cargas de trabalho e custos com infraestrutura, administração e operações.

Para garantir a eficácia do retorno ao escritório, a continuidade do teletrabalho ou até mesmo a variação entre estas duas modalidades, a Syone oferece o diagnóstico da infraestrutura das empresas, para determinar a correta capacidade de processamento e armazenamento necessários para a implementação da solução de Windows Virtual Desktop.

O Windows Virtual Desktop visa garantir:

Acesso a ambientes de trabalho de qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo.

Redução de tempo na administração de PCs com as atualizações, backups e novas configurações.

Redução de custos com gestão, infraestrutura e suporte de desktops.

Produtividade e continuidade dos negócios, sendo apenas necessária uma conexão à Internet.

Melhoria na segurança de armazenamento de dados, em servidores ou na cloud.

Rápida e fácil escalabilidade.

Saiba mais sobre esta solução!

A Syone é reconhecida pela Microsoft como Azure Cloud Service Provider e detém o esatatuto de Gold Partner em desenvolvimento de aplicações, análise de dados, plataforma de dados e plataforma de cloud. Além disso, conta com engenheiros certificados e uma vasta experiência na implementação destas soluções.