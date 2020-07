Dica: Usar o Dark Mode no WhatsApp no browser e no PC? Agora já pode

O WhatsApp tem estado a melhorar a sua oferta em várias áreas. Os resultados são bem visíveis e cada vez mais utilizadores têm acesso a estas novidades, aproveitando tudo o que tem sido criado.

A promessa feita apresentava novidades para as próximas semanas. Estas trazem melhorias nas apps móveis e até nas versões para o browser e desktop. A mais interessante está no Dark Mode, que já pode ser usado por todos. Veja com pode usar o Dark Mode no WhatsApp no browser e no PC.

Dark Mode já chegou às versões desktop

O Dark Mode já chegou às apps do WhatsApp há vários meses. Esta melhoria permite que seja mais simples usar este serviço e as suas apps, nas suas muitas plataformas, protegendo a vista dos utilizador e igualmente a bateria dos dispositivos.

O anúncio feito recentemente mostrava que esta novidade estaria a chegar à versão web e às versões para desktop, sem que fosse feita uma promessa de data ou de momento específico. A verdade é que já está disponível e pode ser usado por todos.

Quem se habituou a usar a versão web ou a app do WhatsApp, sabe que estas conseguem certamente dar o mesmo que a versão presente no smartphone. Todas as funcionalidades básicas estão presentes e prontas a ser usadas.

A mais recente, o Dark Mode está já presente na mais recente versão, bastando atualizar o browser ou a app que estão a usar. De seguida, carreguem nos 3 pontos que estão acima dos contactos e abram o menu. Aqui devem escolher a opção Definições.

Web e app já podem ativar a novidade

Aqui dentro, e esta é a verdadeira novidade que o WhatsApp está agora a apresentar, têm uma nova opção. A presença da entrada Tema mostra ao utilizador que tem já presente e disponível para usar o Dark Mode.

Ao abrir esta nova opção, vão ver surgir um novo pop-up, com novas opções. Aqui dentro encontram a possibilidade de usar o tema Claro ou Escuro. O primeiro é a opção padrão e o segundo é o que vai trazer o Dark Mode para esta versão.

De imediato, e assim que carregarem no botão OK, vão ter o Dark Mode ativo. Todas as funcionalidades vão ser as mesmas, mas numa nova interface, com cores mais escuras e adaptadas à vista do utilizador.

Infelizmente esta nova opção não acompanha a escolha do que o sistema operativo tem ativo e nem se adapta a qualquer mudança. Terá sempre de ser o utilizador a realizar a alteração manualmente.

WhatsApp tem apostado muito nesta funcionalidade

Caso não tenha esta opção presente de imediato, devem recarregar a página com que acedem ao WhatsApp para que seja carregada a novidade. Igualmente, devem ter a mais recente versão da app do WhatsApp para que a novidade surja.

Depois das apps móveis, é hora do desktop ter acesso a uma das mais pedidas melhorias deste excelente serviço. Com o Dark Mode vão conseguir ter certamente uma interface mais adaptada a ambientes com menos luminosidade e até conseguir poupar alguma bateria.