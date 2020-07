A Microsoft tem apostado no Windows 10 de forma quase exclusiva. A gigante do software quer tornar este sistema ainda melhor e por isso tem trazido novidades únicas e que o transformam numa ferramenta única e a escolha da maioria.

Uma das apostas no Windows 10 tem sido o Menu Iniciar, onde tem havido muitas mudanças, principalmente gráficas. Uma nova foi agora apresentada pela Microsoft e vem mudar completamente este componente que nem sempre foi bem tratado.

Uma novidade relevante da Microsoft

Sendo um dos elementos mais conhecido do Windows 10, o Menu Iniciar tem softido muitas mudanças ao longo dos anos. Se na versão anterior esteve prestes a desaparecer, agora está presente e com uma relevância ainda maior para os utilizadores.

A Microsoft tem apostado em melhorá-lo e torná-lo mais apelativo e por isso agora tem uma novidade. A gigante do software reformulou totalmente esta área, principalmente em termos estéticos e com foco nas cores usadas para apresentar os ícones das aplicações.

O Menu Iniciar tem novas cores

A mudança mais visível é mesmo o remover das cores mais pesadas e estáticas que estavam por trás dos ícones. Esta área passa a estar associadas às cores do sistema e até ao modo mais claro ou mais escuro, que está já disponível no Windows 10.

Assim, e de uma forma simples, há uma diferença muito menor entre estes elementos, o que o torna o Menu Iniciar mais agradável de usar. Há ainda o desaparecer dos Live Tiles, que assim deixam de estar presentes nesta área do Windows 10.

Há outras melhorias no Windows 10

Neste lançamento que agora foi feito, a Microsoft alterou também áreas como as notificações, que agora tem presente o ícone da app que o provocou. Há ainda uma forma simples, num botão, para fechar a notificação rapidamente

Outra novidade, que não é menor apesar de não ser gráfica e visível, está no Alt + Tab. Se até agora permitia apenas alternar entre aplicações, a Microsoft resolveu alterar o comportamento. Com uma simples configuração, passa a poder alternar entre separadores do Edge.

Por fim, a Taskbar foi também alterada e está mais consciente das apps que estão a correr e ativas. Assim, os ícones desta vão adaptar-se e mostrar ainda mais informação ao utilizador, para o ajudar a todo o momento.

Estas novidades estão agora no canal Dev do programa Insiders, e num número reduzido de utilizadores escolhidos pela Microsoft. Vão ser melhorados e analisados, para assim chegar a todos os utilizadores numa futura atualização do Windows 10.