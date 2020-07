Sony vai mudar de nome para Sony Group depois de 60 anos

A Sony é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. É conhecida sobretudo pelas suas consolas, como a recente anunciada PlayStation 5, e também pelas suas máquinas fotográficas, entre outros equipamentos. Tem ainda o carinho especial do público mais velho que recorda com saudade alguns produtos, como por exemplo o Walkman.

Agora a gigante japonesa anunciou que está a preparar um processo de mudança de nome pela primeira vez em 60 anos, devendo depois designar-se de Sony Group.

Desde de ouvimos falar da Sony que sabemos bem a sua importância no mundo da tecnologia.

Atualmente a empresa tem mostrado mais expressão no segmento das consolas, videojogos e câmaras fotográficas. Mas em tempos a Sony foi uma das marcas mais fortes também noutros setores, como por exemplo os telemóveis, rádios, televisões e, claro, não poderemos nunca esquecer o acarinhado e saudoso Walkman.

Mas sem sombra de dúvida que o produto da marca que neste momento é mais aclamado é a consola PlayStation 5, anunciada no início de junho de 2020.

Sony vai mudar de nome para Sony Group

A gigante japonesa anunciou que pretende mudar o nome da empresa para Sony Group. A decisão foi também comunicada pela Sony na popular rede social chinesa Weibo.

De acordo com o atual CEO da Sony, Yoshida Kenichiro:

Decidimos mudar o nome da empresa para Sony Group porque queremos tirar o máximo de proveito do amplo e diversificado portefólio de negócios da Sony e promover o seu desenvolvimento e evolução.

Esta mudança de nome já foi aprovada na passada sexta-feira durante a conferência anual de acionistas, devendo entrar em vigor a partir do mês de abril de 2021.

É a primeira vez ao longo de 60 anos que a empresa muda de nome. A Sony foi fundada por Jing Shenda e Shoda Morita em 1946, sendo primeiramente designada como “Tokyo Telecommunications Industry Co., Ltd.”. Mas no ano de 1958, passou a chamar-se de “Sony”, nome que acompanhou a empresa durante as suas conquistas e anos de sucesso.

