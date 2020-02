A Sony é uma das marcas mais emblemáticas no mundo da tecnologia, sendo responsável por grandes dispositivos ao longo dos anos.

Depois de ter quase ter perdido o comboio dos smartphones, conseguirá a marca recompor-se neste mercado?

Responsável por uma longa lista de emblemáticos equipamentos ao longo dos tempos, como televisões, disquetes, leitores de CDs e cassetes, leitores de DVDs, smartphones, portáteis, leitores de MP3 ou consolas, é quase certo que muitos de nós já usámos um dispositivo da Sony.

Esta é ainda nos dias de hoje uma marca de relevo no mundo das tecnologias. Com forte presença no mundo das televisões e consolas, tem visto algumas áreas perder terreno, como é o caso dos smartphones.

Mas, se durante vários anos os Xperia foram referência neste setor, especialmente na reprodução de música, temos assistido a uma enorme quebra de vendas que têm colocado em risco a continuidade deste departamento.

Subida nas vendas dá novo alento à Sony

No entanto, poderão agora surgir alguns sinais de esperança para a marca nipónica. Depois de vários períodos em queda de vendas, o último trimestre do ano de 2019 veio trazer finalmente um crescimento de vendas. Assim, com um total de vendas de 1,3 milhões de unidades, este tornou-se assim o melhor resultado do ano.

Com o seu ano fiscal a fechar em março de 2020, este resultado veio trazer algum alento às contas. Se em novembro se esperava que a marca nipónica acabasse o ano com vendas a rondar os 2,5 milhões de unidades, essa previsão subiu agora para os 3,5 milhões. De relembrar que em 2017 a marca totalizou 13,5 milhões em vendas e 6,5 milhões em 2018.

Assim, com esta inversão poderá fazer a Sony entrar novo ano com uma nova força, que tem já anunciada a apresentação de novos modelos para a MWC. Isto é, se a feira se realizar, uma vez que têm havido desistências por causa da ameaça do Coronavirus.