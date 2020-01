A CES 2020 arranca hoje, mas uma das novidades mais inesperadas e surpreendentes já foi revelada: a Sony apresentou o seu próprio carro elétrico, o VISION-S.

Este é um carro futurista e inteligente, que assenta em três pilares base para ter um conceito que represente o futuro da mobilidade elétrica, inteligente e autónoma.

Todos os anos, a CES em Las Vegas é palco para a apresentação de produtos inovadores, que desafiam o paradigma do mercado e estimulam a evolução tecnológica. Este ano a CES 2020 arranca hoje, mas a Sony já deu a conhecer a que será, certamente, uma das maiores surpresas do certame norte-americano.

Para surpresa de todos, a Sony apresentou um carro elétrico. O investimento da marca japonesa nas tecnologias para o futuro sempre foi elevado, mas nenhum rumor ou indício apontava neste sentido.

Conheça todos os pormenores divulgados até ao momento relativamente a este veículo elétrico, neste momento em fase de concept.

Sony VISION-S: a visão da marca japonesa para o carro elétrico do futuro

O VISION-S pretende representar, acima de tudo, as capacidades que a Sony tem no segmento dos carros. A histórica empresa japonesa entra assim num mercado competitivo, mas traz consigo argumentos de peso. Assente em três ideias base: segurança, entretenimento e adaptabilidade, o VISION-S é o que a Sony interpreta como o futuro da mobilidade.

Sendo uma representação do futuro, os elementos tecnológicos não foram esquecidos! O carro conta com mais de 33 sensores, tanto no interior como no exterior. Para além disso, no habitáculo o condutor é contemplado com diversos ecrãs de infoentretenimento, som envolvente 360º e tecnologias de parceiros como a Bosch e BlackBerry.

Enquanto o seu conceito surpreende pela tecnologia e minimalismo estético, de momento não foram divulgados muitos pormenores sobre o carro elétrico. A imprensa internacional adianta que a Sony contou com a colaboração da Magna no desenvolvimento do caro, especialmente da plataforma. No entanto, tal não foi confirmado.

Aguardemos agora por mais pormenores por parte da Sony. Tendo em conta a progressão do mercado de veículos elétricos, a marca japonesa pode ter aqui uma oportunidade de ouro para o futuro dos seus produtos.

