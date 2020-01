O Chrome é hoje um padrão da Internet. Desenvolvido pela Google, tem sido usado por outras empresas para criar os seus browsers e até outras aplicações de relevo. Assim, está presente em quase todo o lado desta rede mundial de computadores.

As extensões são uma forma de reforçar as funcionalidades deste browser e podem agora ser mais alargadas. Veja como pode instalar as extensões do Chrome em qualquer browser baseado no Chromium.

Extensões do Chrome em qualquer browser

O Chrome e o Chromium são parte integrante de um projeto da Google para criar o melhor browser da Internet. Se o primeiro é da gigante das pesquisas, o segundo é a sua versão open source e aberta a todos. Usado por muitos, é a base da grande maioria dos browsers que existem hoje.

Estes não partilham de forma direta as extensões, mas é possível instalar em qualquer um deles as que a Google disponibiliza na sua loja. Para tal só precisam de aceder à Chrome Web Store e escolher a extensão pretendida.

Os extras da Google podem ser usados em qualquer lado

De imediato vão ver surgir uma barra com a indicação para instalar uma nova extensão que irá gerir estes processos. Aceitem e de imediato a extensão pretendida será trazida para o vosso browser, apesar de não estar instalada.

Por essa razão, devem aceder à área de extensões, onde vão encontrar presente a extensão escolhida. Devem aí autorizar a sua instalação, para que seja efetivamente colocada a funcionar no browser.

O Chromium ganha assim uma nova oferta

Será presente um alerta para o perigo de instalar extensões de fontes desconhecidas. Apenas a devem instalar caso tenham a certeza da sua origem. Então, basta carregar no botão Instalar para que o processo termine.

Esta é a forma mais útil e interessante de ter as extensões do Chrome em qualquer browser, desde que baseado no Chromium. Já antes existiam processos menos claros, mas agora tudo está facilitado, sendo controlado pelo browser.