Todos sabem que o WhatsApp é um dos serviços de mensagens mais usados nos dias de hoje. A concorrência tem tentando recuperar a distância, mas a verdade é que parecem que dificilmente o vão conseguir tão cedo.

A dimensão deste serviço foi agora provada, com dados apresentados. Segundo o WhatsApp, no dia 31 de dezembro foram batidos todos os recordes que tinham sido atingidos. O número de mensagens trocadas atingiu um valor anormalmente alto e que foi um recorde.

Há muito que os utilizadores preferem comunicar pelo WhatsApp que nos serviços tradicionais. Os SMS, mas chamadas e até o Messenger foi abandonado, em detrimento do WhatsApp. Para além da simples troca de texto, podem ser incluídas imagens, vídeos e até áudio para as complementar ainda mais.

Dito isto, importa ver o que se passou no dia 31 de dezembro. Segundo revelaram, apenas neste dia, foram partilhadas 100 mil milhões de mensagens privadas entre os utilizadores do WhatsApp. Isto representa uma média de 67 enviadas por cada um dos 1,5 mil milhões de utilizadores no último dia de 2019.

Happy New Year! Over 100 billion private WhatsApp messages were sent on December 31st 2019 around the globe Breaking all records for most messages sent on WhatsApp in one day ever