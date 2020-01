O Linux nunca foi uma plataforma dedicada aos jogos. Sendo um sistema dedicado a utilizadores muito específicos, não é a escolha mais óbvia para os estúdios que criam este software de entretenimento.

Claro que muitos encontram formas de usar todas as propostas de jogos neste sistema, recorrendo a alguns truques. Estes estão agora a sair carros a alguns, com a Electronic Arts está a banir alguns jogadores de Battlefield V que usam o Linux.

Jogadores Linux com problemas

Tendo optado por usar o Linux, muitos vêm-se privados de ter acesso a todos os jogos mais modernos. As propostas que existem são básicas e não tiram partido de tudo o que hoje está disponível. Tudo acaba por ser uma questão de escolha e de aproveitar o que as plataformas disponibilizam.

A opção acaba por ser a utilização do Wine, para assim emular o sistema da Microsoft. Desta forma é possível correr estes jogos e manter o Linux como base. O problema é que agora, a Electronic Arts está a banir alguns jogadores de Battlefield V que usam o Linux.

A Eletronic Arts está a bloquear contas

Segundo este estúdio, os utilizadores que usam o pacote DXVK estão a enganar o jogo e por isso vêm as suas contas bloqueadas. Na verdade, este problema vem das DLLS do DXVK Direct3D, usadas pelo Wine na renderização 3D. Ao serem alteradas são consideradas como ferramentas de batota no Battlefield V.

As queixas e as explicações destes utilizadores têm sido ignoradas pela Electronic Arts. As mensagens enviadas relatam que as avaliações feitas são mantidas e que assim as contas são mantidas bloqueadas. Na verdade, a página do DXVK alerta para este possível problema.

O Battlefield V está a ser ignorado

Claro que esta situação tem estado a ser relatada pelos utilizadores Linux, que se mostram revoltados. A ideia propagada é sobretudo que devem ser ignorados os jogos da Electronic Arts no futuro.

Cada vez mais os estúdios procuram criar ferramentas para impedir qualquer tipo de facilitismo nos jogos. A batota tem sido mal recebida e por isso este tipo de medidas têm crescido. Não se esperava decerto que tivessem este impacto no Linux e nos seus utilizadores.