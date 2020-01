Para além de excelentes smartphones, a Xiaomi cria também software único que usa nos seus equipamentos. Baseada no Android, a MIUI tem algumas criações próprias e que se adaptam ao que os utilizadores necessitam.

O Launcher desta ROM está agora a ser atualizado, recebendo novas funcionalidades que vão agradar a todos. Tudo está focado na usabilidade e na forma como os utilizadores podem aceder às apps destes smartphones.

Novidades da Xiaomi para o seu Launcher

As novidades na MIUI têm sido muitas. Novas versões têm surgido, com mudanças e novidades que melhoram ainda mais este sistema. Sempre baseado no Android, adiciona algumas melhorias que a Xiaomi tem preparado.

Curiosamente, o Launcher da MIUI tem estado parado há vários anos, não recebendo novidades. Essa posição mudou agora e a Xiaomi resolveu refrescar este elemento da sua ROM e dos seus smartphones. As novidades são interessantes e refrescam tudo o que é oferecido.

Novas funcionalidades para a MIUI

Na verdade, a primeira novidade é já conhecida de outros launchers. Falamos dos menus associados a cada app e ícone. Basta carregar num ícone para surgirem novas opções que podem ser usadas. Estes são, na verdade, atalhos diretos para partes das próprias apps.

Uma segunda novidade está na duplicação de apps. Estas podem agora ser clonadas e permitir a utilização de duas contas para o mesmo serviço. Esta era já uma capacidade da MIUI, mas acessível apenas pelas Definições. Agora está direto pelos ícones das apps presentes.

Novidades que vão chegar em breve

Há ainda pormenores gráficos que vão estar visíveis e agradar aos utilizadores. Falamos da nova animação que surge quando os Xiaomi são desbloqueados. Está sobretudo mais suave e mais apelativa. Nota-se aqui um trabalho importante.

Estas novidades estão já a ser enviadas para os smartphones da marca chinesa, ainda que de forma gradual. Deverá acontecer nos próximos dias, mas deixará de forma o Pocophone e o Redmi K20. Estes 2 smartphones usam o Poco Launcher.