As últimas semanas mostraram um interesse anormal em trazer o iMessage para o Android. Algumas soluções recuperaram o seu estatuto e outras chegaram, integradas em versões do sistema da Google. Depois dos problemas da Nothing, foi agora a Sunbird a colocar em pausa a sua app por problemas de segurança.

App da Sunbird fora da Play Store do Android

Um dos grandes destaques da semana passada foi o anúncio da Nothing de que iria trazer para a sua versão do Android o acesso ao iMessage. Aliou-se à Sunbird para conseguir algo que é pedido há muitos anos, sem que exista uma solução que possa ser apresentada como perfeita.

Claro que com um interesse muito grande, e com a solução já lançada na Play Store, rapidamente as inevitáveis análises surgiram. Isso levou a que fossem identificados muitos problemas de segurança, mostrando que as mensagens não estavam tão seguras como era esperado.

Solução iMessage tem falhas de segurança

Se a Nothing foi rápida a reagir, removendo a sua app da Play Store, o mesmo não aconteceu com a Sunbird, que manteve a sua solução a funcionar. Os problemas de segurança eram os mesmos e assim esta não podia ser uma solução em que os utilizadores pudessem confiar.

Esse momento chegou agora, com a Sunbird a tomar uma posição que já peca por tardia. A sua app foi removida da Play Store e o seu serviço suspenso temporariamente. A empresa alegou questões de segurança para esta tomada de posição numa comunicação que fez aos seus utilizadores.

Nothing irá manter a sua proposta no futuro?

Estas questões de segurança colocam em causa este serviço da Sunbird para o iMessage. Mesmo com todos os problemas resolvidos, os utilizadores da Nothing podem não confiar na proposta apresentada e assim simplesmente deixar de lado o serviço criado.

Curiosamente, esta questão do acesso ao iMessage poderá ser um problema do passado. A Apple já revelou que em 2024 irá suportar o RCS nos seus serviços de mensagens e assim o universo Android terá a capacidade de comunicar com o iOS de forma transparente e com as mesmas capacidades multimedia.