Semana de 4 dias é ou não fiável? Para a Bélgica não foi…

Os vários projetos-piloto que foram lançados em todo o mundo mostraram que as semanas de 4 dias não resultam e que este modelo de trabalho de curta duração não é adequado para todas as empresas ou todos os setores. Desta vez, foi a Bélgica a sentir "na pele".

O teste no Reino Unido está a fornecer dados a um longo prazo, a fim de determinar se o modelo é realmente sustentável para além do período experimental de seis meses. No entanto, nalguns casos, como o da Bélgica, os dados já sugerem que a implementação da semana de 4 dias foi um completo fracasso.

Semana de 4 dias à moda belga

Ao contrário da semana de 4 dias testada em Portugal, no Reino Unido, ou na Alemanha, a proposta belga seguiu um modelo um pouco diferente.

A abordagem da Bélgica não era o modelo 100-80-100: 100% de salário, 80% de horas de trabalho e 100% de desempenho promovido pela organização 4 Day Week Global, que tem como objetivo reduzir a jornada de trabalho para 32 horas em quatro dias.

Em vez disso, propôs a concentração de 10 horas de trabalho em quatro dias, mantendo a semana de trabalho de 40 horas. Por outras palavras, trabalhar menos dias, mas as mesmas horas e com o mesmo salário.

O mexicano Carlos Slim já propôs algo semelhante

O executivo implementou esta alternativa não para reduzir a jornada de trabalho sem afetar a produtividade, como no resto dos casos, mas como mais uma opção para flexibilizar o horário de trabalho.

Desta forma, as pessoas podem concentrar mais a sua jornada de trabalho e desfrutar de um dia de folga adicional, sem incorrer na ilegalidade que significaria exceder as 8 horas diárias da jornada de trabalho completa habitual. Com esta nova alternativa de horário de trabalho flexível, o governo belga procurava incentivar as opções de trabalho para aumentar a população ativa para 80% até 2030, um número que atualmente se situa nos 71%.

A semana de 4 dias, proposta pelo governo belga, não foi bem aceite pela população, onde apenas 0,5% dos trabalhadores pediram para beneficiar deste modelo de trabalho.

Este facto não é surpreendente, uma vez que este modelo, baseado em mais horas de trabalho concentradas em menos dias, gera uma carga de stress adicional para os trabalhadores, que perdem produtividade após algumas horas de trabalho devido ao cansaço. Além disso, em certos setores com uma forte componente de serviço ao cliente, o encerramento de um dia por semana é um ponto de fricção.

O teste belga revela que a aplicação da semana de trabalho de 4 dias implica muito mais do que a alteração do horário de trabalho. Implica enfrentar encargos internos nas empresas para otimizar os seus processos internos e começar a utilizar ferramentas que permitam realizar o mesmo trabalho de forma eficiente.

Este processo de transformação é levado a cabo sob a supervisão da organização 4 Day Week Global durante os meses que antecedem o teste. Só quando as empresas tiverem concluído esta mudança é que a semana de trabalho de 4 dias começa efetivamente. Simplesmente não é possível fazer cinco dias de trabalho em quatro dias sem mudar nada.

