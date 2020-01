A Bosch, apesar de não ser uma fabricante de carros, está a desenvolver um sistema de condução autónoma que recorre ao Lidar de modo a conseguir melhores resultados.

Este conceito é, por exemplo, mais avançado que o atualmente usado pela Tesla e poderá marcar presença em automóveis de várias fabricantes!

A Bosch, como muitos sabem, tem um papel muito importante no desenvolvimento e produção de tecnologias e componentes para automóveis. A marca alemã está a investir na vanguarda da mobilidade, inclusivamente em sistemas para condução autónoma.

A Tesla, com o seu Autopilot, é uma das referência do momento. A sua proposta está sobretudo dependente de câmaras e sensores para ter o devido funcionamento. Não obstante, a Bosch tem uma solução diferente.

O Lidar destaca-se pelo uso de sensores de luz que operam em conjunto com radares, câmaras e sensores convencionais.

Lidar poderá baixar o custo dos carros autónomos

A Bosch não é a única empresa a investir no Lidar. No entanto, dada a sua capacidade em desenvolver tecnologias e de as produzir em massa, tal pode simbolizar um passo importante na mobilidade autónoma.

O seu sistema faz mapeamento 3D de tudo o que rodeia o veículo, recorrendo a radares. Tal opera em conjunto com sensores e câmaras, criando assim uma solução bastante completa de condução autónoma. Este sistema, há uns anos, custava dezenas de milhares de euros.

Ainda é desconhecido o valor que a Bosch irá cobrar pelo seu Lidar. Não obstante, já há empresas como a Luminar com preços a rondar os $1.000, sendo que é expectável que a Bosch consiga descer este valor.

Durante a CES 2020, a empresa alemã deverá divulgar mais pormenores. No entanto, sabe-se à partida que a Bosch planeia recorrer a Inteligência Artificial para elevar as capacidades de reconhecimento do seu Lidar.

A Bosch, em colaboração com a Mercedes-Benz, já está a trabalhar nesta área há bastante tempo…