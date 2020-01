Os earbuds ganharam o seu destaque nos últimos anos, principalmente devido ao aparecimento dos AirPods da Apple. A empresa disse que o futuro estava no Wireless e tal veio a ser confirmado. Agora, as várias marcas que atuam no segmento de tecnologia móvel e vestível têm as suas propostas de earbuds Bluetooth onde o TWS se apresenta como uma característica fundamental.

Conheça os Xiaomi Haylou GT1 Plus, disponíveis por cerca de 20 € e que já interagem com as assistentes virtuais da Apple e da Google.

Earbuds com TWS

Os dispositivos de reprodução de som sem fios vieram alterar a forma como interagimos com a tecnologia. São os chamados dispositivos Wireless que funcionam normalmente utilizando uma ligação Bluetooth. Além disso, proporcionam uma reprodução de som sem necessidade de ligação física ao smartphone ou a outro equipamento.

Mas nem todos os dispositivos de som Bluetooth são iguais. Nem todos são capazes de proporcionar uma envolvência desejada, quando pensamos num verdadeiro som em stereo. É então aqui que entra a tecnologia True Wireless Stereo (TWS).

Tão importante como perceber o que é, é importante perceber como funciona. O esquema abaixo explica exatamente o processo de emparelhamento dos altifalantes. Isto serve para qualquer tipo de produtos, não só para os simples earbuds, mas também para os que vamos mostrar a seguir, sejam headsets ou até mesmo colunas.

O dispositivo que irá ser utilizado para reproduzir o som (smartphone, por exemplo), será ligado via Bluetooth a um só altifalante, o considerado principal. Feita esta ligação, depois o altifalante secundário não é ligado ao smartphone, mas sim ao altifalante principal. A forma de emparelhamento poderá variar de dispositivo para dispositivo, mas o conceito-base é este.

Desta forma, o utilizador terá exatamente o som stereo real criado a ser reproduzido pelos seus auriculares.

Os Xiaomi Haylou GT1 Plus

Uma das marcas que faz parte do ecossistema Xiaomi é a Haylou que atua no segmento do áudio. Conta com algumas propostas de earbuds de baixo custo, sendo os GT1 Plus uma delas.

Além da tecnologia TWS já referida, o Bluetooh vem na versão 5.0, o que garante uma transmissão de áudio mais rápida e com maior alcance. Outra das suas características a destacar é o facto de suportarem o controlo através de assistentes virtuais, nomeadamente Siri e Google Assistant.

Estes pequenos gadgets têm funcionalidades ativadas por toque, como avançar e retroceder nas músicas, atender chamadas, iniciar ou parar músicas, e até ativar as assistentes de voz.

Em termos de autonomia, uma vez carregados podem oferecer até 5 horas de reprodução, que se poderão estender até 18 horas, com o carregamento através da caixa de transporte. Resta apenas referir que tem certificado IPX5 de resistência a água, sendo indicados para utilizar na rua e durante as atividades desportivas.

Tal como já foi indicado, podem ser encontrados por cerca de 20 €.

Haylou GT1 Plus