Tesla atualiza mapa dos Superchargers com os novos locais 2020

A Tesla este ano de 2020 vai colocar mais produtos no mercado. À porta estará já o Novo Tesla Model Y, que deverá ser cada vez mais frequente nos testes de estrada. Como mais carros exigem mais carregadores, a empresa tem feito um trabalho de aumentar os pontos de abastecimento. Portugal é um exemplo disso. No sentido de dar informação atual, a empresa de Elon Musk atualizou o seu mapa de Supercharger, os seus supercarregadores para 2020.

Apesar de haver novidade, estes números ainda estão aquém da promessa feita há uns anos. 2020 poderá se um bom ano para cumprir essas promessas.

Novos Superchargers Tesla

Conforme fomos dando a conhecer nos últimos anos, a maior quantidade de carros exige mais carregadores. Contudo, a empresa ainda está aquém do desejável, e, em certas zonas e países, já se nota alguns problemas nesta rede insuficiente de Supercarregadores.

Segundo alguma informação que foi chegando ao mercado, este atraso parecia estar relacionado, pelo menos em parte, com a implantação da nova geração da tecnologia Supercharger, Supercharger V3, que sofreu também ela vários atrasos. Contudo, atualmente a Tesla tem os Supercharger V3 já instalados e há agora supercarregadores espalhados por todo o mundo.

Novos e poderosos supercarregadores Tesla no globo

Conforme foi dado a conhecer, a Tesla terá adicionado mais de 2.000 novos Superchargers durante o segundo semestre de 2019. Nesse sentido, a marca atingiu mais de 15.000 total de Superchargers em todo o mundo. Segundo Elon Musk, a marca está a aumentar a produção do Supercharger V3, e ele espera que a implantação acelere em 2020.

Assim, a Tesla atualizou os seus mapas das estações planeadas de Supercharger em todo o mundo e inclui alguns novos locais. Por exemplo, está já assinalada a nova estação de carregamento Supercharger em Portugal localizada na Mealhada. Este novo local conta com 12 postos de carregamento individuais.

1804 estações Supercharger com 15911 Superchargers

Um dos cartões de visita da marca nos países são os seus Superchargers. Portanto, certos locais receberam estes supercarregadores como forma de cativar e espevitar esse mercado. Além disso, os números das vendas e a densidade de clientes obriga a marca a implementar mais destas estruturas, sob a pena de cada vez mais acontecer o que vimos no vídeo mostrado no início do artigo.

Os mercados que ainda estava na mira de Elon Musk eram dos da Europa Oriental. Assim, como podemos ver, esse plano de aumentar a oferta, está conformado. Os novos mapas incluem mais estações em novos mercados como Rússia, Ucrânia e Turquia. Além destes, pode verificar uma expansão da rede Supercharger para várias ilhas do Mediterrâneo, como Córsega e Sardenha.

Do calor para o frio, podemos verificar que a empresa de fabrico automóvel também adicionou estações de superalimentadores no Círculo Polar Ártico. No que toca ao mercado americano e canadiano, a empresa foi igualmente obrigada a aumentar, dado o enorme crescimento que tem conseguido nesses países.

Mapa Superchargers