Abre o seu feed do Instagram e está cheio de conteúdo que não lhe interessa vindo de páginas que não pretende seguir?

Com a nova funcionalidade da aplicação poderá limpar o seu perfil, acedendo a uma lista onde estão todas as contas com que mais ou menos interage.

Como já sabemos, o Instagram é uma rede social gratuita para Android e iOS. Aqui cada utilizador, a partir da mesma, pode tirar fotos com o smartphone, aplicar efeitos nas imagens e partilhar com os seus seguidores. No entanto, caso não tenha atenção, poderá chegar a ao ponto de seguir centenas de contas sem qualquer interesse para si.

Assim, de modo a facilitar a localização das contas seguidas por si no Instagram, a aplicação lançou uma atualização onde adiciona listas de “Menos interagidas” e “Mais mostradas no feed”. Esta nova função estará disponível tanto para iPhone e Android.

Deste modo, poderá deixar de seguir contas que em tempos lhe diziam alguma coisa, mas que atualmente já não lhe faz sentido continuar a seguir.

Como encontrar esta ferramenta no Instagram?

Para começar, esta é uma função que deverá chegar gradualmente aos utilizadores. Assim, há possibilidade de ainda não a ter disponível.

Comece então por confirmar se tem a a última atualização do Instagram instalada no seu dispositivo. Se tiver, então abra a aplicação no seu smartphone.

Em seguida, selecione o seu avatar no canto inferior direito da aplicação. Depois, selecione a opção “A seguir” encontrada na parte superior direita do seu perfil de instagram.

Agora deverá ver uma nova categoria acima da lista de contas que está a seguir. Selecione em “Menos Interagido” ou “Mais Mostrado no Feed”.

De seguida, a categoria “Menos interagido” apresentará uma lista com as contas com as quais você teve menos interações nos últimos 90 dias. Por isso, o Instagram avalia com que frequência você gosta das publicações da conta e a frequência com que reage com as histórias delas para gerar esses dados.

Por fim, irá encontrar uma lista muito semelhante se tiver selecionado a lista “Mais Mostrados no feed”.