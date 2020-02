O Motorola Razr é considerado por muitos como o melhor smartphone flexível da atualidade.

Mas, como sabemos, não tardam a surgir vídeos de testes para avaliar a resistência e durabilidade dos equipamentos. Assim, um recente teste ao Motorola Razr, verificou que as dobras ficam danificadas após ser dobrado 27.000 vezes.

Quando o mercado de smartphones traz algo diferente e inovador, é natural a Internet encher-se de vídeos com diversos testes, no sentido de analisar a resistência e a durabilidade do equipamento, tal como aconteceu, por exemplo, com o iPhone 8.

A tendência nos smartphones é serem agora flexíveis e, naturalmente, ao consumidor interessa a resistência das ‘dobradiças’ que fazem dobrar o ecrã.

O Motorola Razr, lançado em novembro de 2019, foi agora submetido a testes.

O teste de resistência ao Motorola Razr foi realizado pela CNET, através de uma máquina designada FoldBot. Essa máquina foi configurada para abrir e fechar o smartphone, num ritmo acelerado, até que o Motorola Razr apresentasse algum sinal de desgaste ou de dano.

Após cerca de 3h30 deste teste, a máquina já não conseguia dobrar totalmente o Rarz, isto porque o smartphone ficou danificado.

Veja o vídeo:

Contas feitas, o Motorola Rarz foi dobrado cerca de 27.000 vezes até a dobra ceder e ficar danificada. No entanto, o ecrã continuou a funcionar.

Desta forma, a realidade não correspondeu à expectativa de que o equipamento aguentaria ser dobrado cerca de 100 mil vezes.

Este resultado mostrar ainda que ao se abrir e fechar, diariamente, o Motorola Razr entre 80 a 150 vezes ao dia, este poderá sofrer alguns defeitos dentro de 6 meses a um ano de utilização.

Após a divulgação do teste, a Motorola reagiu com desagrado e adianta que o teste não corresponde à realidade.

No Twitter, a marca deixou a seguinte resposta:

Para além disso, a Motorola deixou um tweet com um novo vídeo de testes ao Motorola Razr, ao qual denomina como ‘o verdadeiro teste’.

Diretamente ao CNET, a Motorola deixou o seguinte esclarecimento:

[The] razr is a unique smartphone, featuring a dynamic clamshell folding system unlike any device on the market. SquareTrade’s FoldBot is simply not designed to test our device. Therefore, any tests run utilizing this machine will put undue stress on the hinge and not allow the phone to open and close as intended, making the test inaccurate. The important thing to remember is that razr underwent extensive cycle endurance testing during product development, and CNET’s test is not indicative of what consumers will experience when using razr in the real-world. We have every confidence in the durability of razr.