Os programadores do WhatsApp têm estado a inundar esta app e este serviço de novidades. Estas chegam nas diferentes áreas da app e procuram principalmente satisfazer as necessidades e os pedidos dos utilizadores nas diferentes plataformas onde está presente.

Esta lista de novidades parece esta prestes a crescer muito em breve, com mais um lote de melhorias. O WhatsApp prepara-se para trazer grande lista de novidades para as próximas semanas nas várias plataformas.

Próximas semanas com novidades no WhatsApp

É decerto normal surgirem alterações nas apps do WhatsApp todas as semanas. O serviço de mensagens testa algumas das melhorias nas versões de testes e assim consegue amadurecer o que foi criado, para depois serem transposta para as versões de produção.

É precisamente isso que agora foi anunciado pelo WhatsApp para as próximas semanas que se aproximam. Vamos ver chegar muitas novidades a muitas das plataformas, de forma gradual e controlada, para evitar e resolver problemas que surjam entretanto

Todas as apps vão receber melhorias

Estas novidades vão ser vistas nas apps móveis onde vai passar a estar disponível a leitura e apresentação do código QR para troca de contactos. Também os novos stickers animados vão passar a poder ser descarregados e usados para sobretudo animar as conversas.

Também no PC vamos ver chegar novidades. Estas aplicam-se tanto à versão que os browsers servem como às apps dedicadas para cada sistema operativo. Aqui, o mais visível será mesmo a chegada do dark mode para estas plataformas.

Há muito para descobrir em breve

Por fim, e estas são mudanças globais a todas as plataformas e sistemas, teremos melhorias nas chamadas de vídeo em grupo. Basta tocar num utilizador para este ficar no centro do ecrã. Além disso, uma última novidade vem para o KaiOS, onde será possível partilhar atualizações de estado.

Todos os utilizadores que tiverem instaladas as mais recentes versões do WhatsApp vão poder testar todas estas novidades muito em breve. Vão surgir de forma gradual e assim chegar a todos.