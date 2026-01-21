Comissão Europeia propõe pacote ambicioso para reforçar a cibersegurança da UE

A Comissão Europeia apresentou hoje um novo pacote de medidas para reforçar a cibersegurança na União Europeia, com o objetivo de tornar os Estados-Membros ainda mais resilientes face às crescentes ameaças digitais e aos ciberataques.

Segundo o executivo comunitário, a evolução tecnológica e as ameaças cada vez mais sofisticadas tornam urgente uma abordagem mais robusta e coordenada na resposta a ciber-risco. O novo pacote pretende fortalecer não só a proteção de infraestruturas críticas e serviços essenciais, mas também melhorar a cooperação entre países, empresas e agências europeias.

Os principais objetivos para aumentar a cibersegurança na UE incluem:

Reforçar a resistência dos sistemas críticos a ataques e falhas , garantindo que redes e serviços vitais, como energia, transportes ou saúde, estejam melhor preparados para enfrentar incidentes digitais.

Aumentar a capacidade de monitorização, deteção e resposta a ameaças cibernéticas em toda a União, com ênfase na partilha de informação entre governos e setor privado.

Desenvolver competências e capacidades locais e regionais, para que as pequenas empresas, administrações locais e cidadãos também beneficiem de melhores padrões de cibersegurança.

O pacote faz parte da estratégia contínua da UE para defender a sua soberania digital e reduzir a vulnerabilidade face a ataques que podem ter impactos económicos ou sociais significativos.