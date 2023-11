Bard da Google pode agora responder a perguntas sobre vídeos do YouTube

A Google anunciou que o Bard, o seu chatbot de IA, pode agora responder a perguntas sobre vídeos do YouTube. Embora o Bard já tivesse a capacidade de analisar vídeos da plataforma com o lançamento da extensão do YouTube em setembro, o chatbot pode agora dar respostas específicas sobre questões relacionadas com o conteúdo de um vídeo.

Um grande update no Bard da Google

A empresa não hesitou em elogiar a nova funcionalidade na página de atualizações do Bard:

Estamos a dar os primeiros passos na capacidade do Bard para compreender os vídeos do YouTube. Por exemplo, se estiver à procura de vídeos sobre como fazer um bolo de azeite, agora também pode perguntar quantos ovos são necessários para a receita do primeiro vídeo. Ouvimos dizer que o utilizador pretende um maior envolvimento com os vídeos do YouTube. Por isso, estamos a expandir a YouTube Extension para compreender alguns conteúdos de vídeo, para que possa ter uma conversa mais rica com o Bard sobre eles.

Antes desta última atualização, a Extensão do YouTube para o Bard só podia ser utilizada para encontrar vídeos específicos. Por exemplo, podia pedir ao chatbot para encontrar vídeos engraçados. Agora, pode fazer perguntas específicas sobre o conteúdo dos vídeos. Se estiver a ver um vídeo de viagens e vir um local de que goste muito, pode perguntar ao Bard onde fica esse local.

YouTube tem experimentado novas funcionalidades de IA generativa

O anúncio surge duas semanas depois de o YouTube ter começado a experimentar novas funcionalidades de IA generativa, incluindo uma ferramenta de conversa com IA que responde a perguntas sobre o conteúdo do YouTube, juntamente com uma nova funcionalidade que resume os tópicos nos comentários de um vídeo.

As respostas da ferramenta de conversa são geradas por modelos de linguagem de grande dimensão (LLM) que utilizam informações do YouTube e da Web. Os utilizadores podem fazer perguntas sobre o vídeo que estão a ver, e a conversa com a IA decorre à medida que o vídeo é reproduzido. A ferramenta de resumo de comentários utiliza a IA generativa para organizar os tópicos de discussão nas secções de comentários, para dar aos utilizadores uma visão geral do que as pessoas têm estado a dizer.

A atualização também surge quando a Google abriu o acesso ao Bard a adolescentes na maioria dos países do mundo. A gigante afirmou que os adolescentes podem utilizar a ferramenta para "encontrar inspiração, descobrir novos passatempos e resolver problemas do quotidiano". Os adolescentes podem perguntar ao Bard sobre temas importantes, como a que universidades se devem candidatar, ou sobre temas mais divertidos, como a forma de aprender um novo desporto.

