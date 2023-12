Todos os atletas, profissionais ou amadores, conhecem bem o Strava e o que esta app oferece. Focado na partilha do resultado de exercícios até de provas, este recebeu agora uma novidade. A partir de agora o Strava já tem suporte para mensagens entre utilizadores e é completamente gratuito.

A grande novidade do Strava Messaging

Descrito por muitos como a rede social para atletas, o Strava tem crescido para dar aos utilizadores muitas funcionalidades interessantes e extremamente úteis. Com uma vertente gratuita e outra paga, tenta equilibrar o que oferece aos atletas que usam este serviço.

Agora, e para melhorar ainda mais a oferta disponível, o Strava tem mais uma novidade. Falamos das mensagens entre utilizadores, que chegam para auxiliar na comunicação entre todos os que usam esta proposta. Ainda melhor é saber que esta capacidade de trocar mensagens está gratuita para todos.

O Strava Messaging preenche a lacuna entre o planeamento tático e o envolvimento significativo, incorporando o compromisso do Strava em capacitar os atletas e promover uma comunidade próspera. É um catalisador para ligações e discussões em tempo real para transformar as experiências dos atletas.

Mensagens para motivar os atletas

A motivação para criar o recurso Mensagens do Strava é baseado nas suas pesquisas, que revelaram que as pessoas têm melhor desempenho juntas. A intenção do Strava com o Messaging é dar à sua comunidade a capacidade de motivar mutuamente, coordenar treinos, partilhar o seu progresso e, de modo geral, inspirar e conectar-se entre si.

Os membros da comunidade Strava podem escolher o quanto desejam interagir ou não com o Messaging, permitindo-lhes personalizar a sua experiência pessoal na app. Os membros podem escolher “Seguir”, “Mútuos” ou “Ninguém” quando se trata de quem tem permissão para enviar mensagens diretamente ou convidá-los para uma mensagem em grupo.

Strava terá mais novidades em breve

Na sua estreia, o Strava Messaging oferece dois modos de comunicação: um para um (DMs) e mensagens em grupo. Os membros poderão comemorar as vitórias uns dos outros e coordenar-se entre si; recursos adicionais no Strava Messaging incluem:

Partilhe uma atividade e/ou rota: partilhe facilmente atividades e rotas por mensagens para ajudar na coordenação e celebração.

partilhe facilmente atividades e rotas por mensagens para ajudar na coordenação e celebração. Personalização de mensagens em grupo: os criadores de mensagens podem personalizar o nome das conversas em grupo para uma experiência mais personalizada.

os criadores de mensagens podem personalizar o nome das conversas em grupo para uma experiência mais personalizada. Divirta-se: os atletas podem trazer motivação, entusiasmo e até mesmo alguma competição amigável por reações a mensagens, gifs e respostas.

Embora a partilha de fotografias no Strava Messaging ainda não seja uma opção, esta será uma capacidade que chegará mais tarde, provavelmente no início de 2024. Espera-se que este serviço cresça ainda mais que traga novidades para melhorar como os atletas partilham os seus treinos e as suas conquistas.