Signal já deixa usar a mesma conta em vários smartphones Android

Com algumas situações menos claras no WhatsApp, em termos de privacidade, a escolha por outras soluções foi natural. Uma delas foi o Signal, que vem recheado de funcionalidades. Uma nova chega agora e deixa-o a par da de alguns concorrentes. Falamos de poder usar a mesma conta em vários smartphones Android.

A mesma conta em vários smartphone

O Signal continua a melhorar a sua plataforma de mensagens. A mais recente atualização traz uma das funcionalidades mais aguardadas pelos utilizadores. Já é possível associar um smartphone Android secundário a uma conta existente, dispensando o registo de um número de telefone adicional.

A novidade facilita a rotina de quem utiliza vários telefones em simultâneo, como um equipamento pessoal e outro profissional. Com esta alteração, o Signal permite ligar um smartphone Android adicional à conta principal, quer esta resida noutro Android ou num iPhone.

O foco recai na comodidade. Todo o histórico de conversas e as novas mensagens são sincronizados entre as diferentes máquinas. Esta expansão junta-se ao recente suporte para tablets do ecossistema da Google, revelando a forte aposta da plataforma na interoperabilidade multi-dispositivo.

Signal continua a apostar no Android

Configurar um dispositivo extra é um processo bastante simples. Após a instalação da aplicação no segundo telefone, o utilizador deve aceder ao menu inicial e escolher a opção de ligação de um novo dispositivo. Fica assim contornado o processo tradicional de validação através de SMS.

A segurança mantém a exigência de sempre. A configuração requer a leitura de um código QR gerado no ecrã do segundo equipamento, uma ação que tem de ser feita a partir do smartphone principal. Neste momento, surge a opção de importar o histórico de mensagens para a nova máquina. A transferência dos dados demora apenas alguns minutos e toda a comunicação continua blindada pela forte encriptação ponto a ponto do serviço.

Nesta fase inicial, a ligação de telefones secundários está disponível apenas na versão beta 8.20 do Signal para Android. Os utilizadores que já participam no programa de testes podem começar de imediato a avaliar a novidade. Quando este período de estabilização terminar, a atualização será distribuída a todos os utilizadores através da Play Store.