FIAT vai parar o fabrico do 500 elétrico pela falta de procura

A FIAT partilhou que vai parar, temporariamente, o fabrico do 500 elétrico. Este já não é o primeiro modelo, cuja produção vemos interrompida.

A FIAT anunciou que, devido à queda na procura, vai parar de fabricar o elétrico urbano entre 12 de fevereiro e 3 de março. Esta interrupção afetará diretamente o contrato de 2250 trabalhadores da fábrica de Mirafiori, em Turim.

Segundo um sindicato italiano, isto acontece, em parte, porque os clientes estão a adiar as suas compras enquanto aguardam novos auxílios estatais.

Conhecido comercialmente como 500e, o FIAT 500 elétrico não está a conseguir o sucesso comercial que se esperava. No final do ano passado, aliás, o grupo Stellantis havia decidido interromper a sua produção durante duas semanas devido à estagnação das vendas. Desta vez, o caso parece ser pior.

Com a produção de mais de 90 mil unidades prevista para 2023, a FIAT fabricou apenas 77 mil.

Ainda assim, a empresa acredita que a atual tendência de queda será compensada pelo recente lançamento do 500e nos Estados Unidos. De ressalvar, porém, que o público norte-americano não costuma ser adepto de carros tão pequenos.

Para alguns, a queda da procura pelo 500e deve-se à chegada do 600e, um modelo maior, mais capaz e mais prático. Isto, sem ser substancialmente mais caro que o irmão mais novo.

A situação do 500e pode ainda piorar, este ano, com a chegada do Panda elétrico.