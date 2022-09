Câmara de Loures é o mais recente alvo de um ciberataque em Portugal

Portugal tem estado infelizmente no mapa dos ataques a infraestruturas informáticas com objetivos vem precisos. O caso da TAP é o mais visível dos últimos tempos, mas está longe de ser o único com efeitos negativos.

A mais recente vítima deste tipo de ciberataque foi agora revelada e é uma câmara municipal. Falamos do município de Loures, onde se sabe ter acontecido um ataque que as entidades descrevem como "malicioso e deliberado".

A Câmara Municipal de Loures foi alvo de um ataque informático que o município descreve como malicioso e deliberado. Segundo a autarquia, este que teve como objetivo provocar perturbações no sistema e serviços informáticos.

O ciberataque foi detetado pelo sistema de segurança do município, tendo a Câmara Municipal de Loures desencadeado de imediato um conjunto de ações.

Estas pretendiam conter e mitigar os efeitos deste ato criminoso, informou a autarquia do distrito de Lisboa em comunicado.

Segundo indicou o município liderado por Ricardo Leão, a Câmara de Loures reportou de imediato o ciberataque à Polícia Judiciária e ao Centro Nacional de Segurança. Além destas medidas, a Câmara Municipal de Loures está a desenvolver todos os esforços para restabelecer a normalidade dos seus sistemas e dos serviços informáticos.

Este processo, e o restabelecimento dos serviços municipais, deverá acontecer muito em breve, segundo indicou a autarquia.

Não foi, no entanto, especificado ou definido quais os serviços que foram afetados. Também não foi revelado se foram expostos quaisquer dados dos munícipes ou da própria Câmara Municipal.