A Starlink está desenhada para ser um serviço dedicado a áreas rurais e a garantir o acesso à Internet em situações fora do normal. Não deverá competir diretamente com os operadores tradicionais, tendo velocidades médias abaixo das suas ofertas.

A verdade é que este cenário parece estar a ser invertido em muitos países, com a Starlink a ter um serviço acima do esperado. No cenário encontrado na Europa, Portugal tem uma posição única. No nosso país, a Starlink bateu todos os operadores e oferece a maior velocidade média de acesso à Internet.

Portugal na frente na velocidade de acesso à Internet

O relatório Speedtest Intelligence da Ookla mostra que a Starlink foi rápida na Europa durante o segundo trimestre de 2022. Superou a velocidade média de download da banda larga fixa em 16 países e atingiu velocidades de download acima de 100 Mbps em 10 países. Em contraste, a banda larga fixa atingiu apenas velocidades médias de download acima de 100 Mbps em seis países: Roménia, Espanha, Portugal, França, Hungria e Holanda.

A Starlink foi mais rápida na velocidade média de download em Portugal, com 123,01 Mbps, Holanda (122,43 Mbps), Áustria (112,01 Mbps), França (110,98 Mbps) e Bélgica (110,40 Mbps). A Roménia e a Espanha foram os únicos países a ter banda larga fixa a superar a Starlink na velocidade média de download mais rápida, alcançando os 131,41 Mbps e 127,19 Mbps, respetivamente.

Cenário na Europa é muito positivo para a Starlink

No upload, a Starlink na Grécia e na Áustria foi a única fornecedora de satélite a atingir velocidades mais rápidas do que todos os fornecedores de banda larga fixa combinados de 19,34 Mbps a 5,14 Mbps e de 17,14 Mbps a 15,90 Mbps, respetivamente.

Os operadores de banda larga fixa na Espanha (99,21 Mbps), Roménia (94,23 Mbps), Suécia (92,77 Mbps), França (88,22 Mbps), Lituânia (83,54 Mbps) e Portugal (73,13 Mbps) todos registaram velocidades médias de upload superiores a 70 Mbps, sendo o fornecedor de satélite mais próximo a Starlink em Portugal, com 28,52 Mbps.

Serviço satélite continua a mostrar a sua qualidade

Todos os operadores de satélite ficaram muito atrás dos operadores de banda larga fixa em toda a Europa em latência durante o segundo trimestre de 2022. A Starlink na Espanha e no Reino Unido registou as menores latências de satélite com 37 ms e 39 ms, respetivamente - ainda muito longe da banda larga fixa mais próxima, que foi de 14 ms na Alemanha, Grécia e Itália.

Mesmo com o relatório da Ookla a mostrar que as velocidades de acesso da Starlink estão a abrandar, o resultado é satisfatório para a empresa na Europa. Portugal é um cenário único e onde a empresa de Elon Musk tem as melhores prestações, batendo os resultados médios de todos os operadores.