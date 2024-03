Há multas falsas a chegar através de SMS! Tenham cuidado…

Já alguma vez recebeu uma multa para pagar, sendo a informação enviada por SMS? Pois, não é normal, mas há quem acredite e até pague. Segundo informações da ESET, circula uma campanha de multas falsas que chegam via SMS. Estejam atentos.

Multas falsas chegam via SMS em nome da DGT

De acordo com as informações da empresa de segurança ESET, a campanha está com foco na vizinha Espanha, mas nada como estar atento. Segundo o que é referido, o esquema das multas, que chega aparentemente em nome da DGT, tem como objetivo levar os utilizadores a um determinado site com o objetivo de roubar dados dos cartões de crédito.

Analisando o domínio em questão, a ESET confirma que o mesmo foi registado e está associado a um servidor com endereçamento russo. Quem entra no site, é-lhe pedido que indique os seguintes dados:

Nº do cartão de crédito

Data de expiração

CVV

Apesar de não haver registo em Portugal deste tipo de burla, circulam outros esquemas muito idênticos, que chegam às vítimas via e-mail ou SMS. Em Portugal tem havido o registo de multas falsas que são colocadas em papéis no para-brisa dos carros.