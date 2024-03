Capacidades Mínimas de Cibersegurança! CNCS tem “guia”…

A Cibersegurança é uma das áreas críticas do mundo da tecnologia e nesse sentido é preciso escolher metodologia e definir procedimentos para estar minimamente "compliance". Para as empresas que não sabem por onde começar, o CNCS disponibiliza um Roteiro para as Capacidades Mínimas de Cibersegurança.

Roteiro do CNCS é constituído por 5 (cinco) fases

Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de valências mínimas em cibersegurança, sobretudo nas Pequenas e Médias Empresas (PME) e, num âmbito mais alargado, na generalidade das organizações no panorama nacional, o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) definiu um conjunto de capacidades – técnicas, humanas e processuais – que constituem uma base harmonizada e desejável nesta matéria

Este Roteiro para Capacidades Mínimas em Cibersegurança é constituído por 5 (cinco) fases para que as organizações possam integrar o ecossistema nacional de cibersegurança, criando, simultaneamente, condições para uma melhoria sustentada e coerente dessas capacidades.

É ainda de referir que este conjunto de atividades, enquadradas no âmbito do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, constituem o plasmar de uma capacidade mínima em cibersegurança, fornecendo assim às organizações visadas os instrumentos necessários para que estas possam fazer face às ameaças e perigos do Mundo Digital.

A cibersegurança, também conhecida como segurança cibernética, é a prática de proteger sistemas, redes e dados digitais contra ataques, danos ou acessos não autorizados. Com a crescente dependência da sociedade moderna em tecnologia digital, a cibersegurança tornou-se uma preocupação crítica em várias áreas, incluindo negócios, governo, saúde, finanças e até mesmo a vida pessoal dos indivíduos.

Capacidades Mínimas de Cibersegurança