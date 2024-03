Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança do CNCS

Sim, Portugal também tem uma framework direcionada para a Cibersegurança. Falamos do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança que é baseada na framework do NIST. Conheça como está estruturada e onde pode fazer download.

QNRCS permite reduzir o risco associado às ciberameaças

O Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança (QNRCS) permite às organizações reduzir o risco associado às ciberameaças, disponibilizando as bases para que qualquer entidade possa cumprir os requisitos mínimos de segurança das redes e sistemas de informação.

Tal como é referido no site oficial do CNCS, o documento em causa reflete a realidade organizacional portuguesa, respondendo à necessidade de implementar medidas de Identificação, Proteção, Deteção, Resposta e Recuperação contra ameaças que colocam em causa a segurança do ciberespaço.

O QNRCS apresenta um conjunto de recomendações para que as organizações possam definir uma estratégia que envolva toda a sua estrutura. As entidades podem aderir de forma voluntária e beneficiar de uma abordagem homogénea que promove uma resposta nacional às ciberameaças.

Os objetivos são divididos em categorias e subcategorias, sendo que para cada subcategoria este documento referencia um exemplo de implementação tecnológica, de implementação processual e de evidência, consistindo numa descrição genérica de como poderá ser aplicado, contribuindo, desse modo, para uma melhor compreensão do mesmo.

No documento são também referenciados exemplos e orientações que permitem sistematizar processos e procedimentos cuja aplicação conduza ao cumprimento desses mesmos objetivos. Aqui, pode obter um quadro resumo em Excel do QNRCS.

Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança