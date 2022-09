2022 tem sido um ano muito mau para o Netflix e o seu serviço de streaming. Depois de ser quase essencial durante a pandemia, muitos utilizadores decidiram abandonar o serviço, o que levou a perdas muito elevadas nos lucros, pela primeira vez em 10 anos.

A empresa já estará a reagir e a criar alternativas, mas podem chegar tarde de mais. Uma pesquisa recente veio mostrar que há muitos utilizadores a querer abandonar o Netflix e as razões são também conhecidas e até lógicas para a maioria.

Um ano menos positivo para o Netflix

Desde o início do ano que o Netflix tem vindo a perder utilizadores. Os números que a empresa revelou apontam para que o valor seja na ordem dos 1,2 milhões de subscritores, e isto apenas nos 2 primeiros trimestres do ano.

A resposta e a nova solução do Netflix está a ser preparada, focando-se num novo plano mais barato e suportado por anúncios. Do que é agora revelado, este poderá não ser suficiente, com muitos utilizadores a querem tomar a decisão de abandonar o serviço de streaming.

1 em 4 utilizadores vão abandonar o serviço

Uma pesquisa realizada nos EUA mostra agora que 1 em 4 utilizadores está a ponderar deixar a sua subscrição do Netflix e provavelmente abraçar outra de uma concorrente. Este valor, caso se venha a confirmar, representa mais problemas para o serviço de streaming, que perde 25% dos seus clientes.

Mais que este número, o interessante é perceber as razões para esta mudança que vai acontecer até ao final deste ano. A grande maioria, 40,49% dos inquiridos, aponta como causa o preço praticado. Em segundo lugar, com 21,69%, está a falta dos títulos que pretendem ver.

Porque querem deixar o serviço de streaming?

A lista das razões apresentadas segue e em terceiro lugar, com 19,58%, estão os sucessivos aumentos que o Netflix tem aplicado nas suas propostas. Por fim, e com 18,25%, está o facto de os utilizadores usarem mais outros serviços.

Algo que esta pesquisa revelou mostra também que muitos utilizadores têm subscrito por norma 4 serviços de streaming. A confirmar outras informações está um dado que poderá ter dado início a esta situação do Netflix. 30% utilizadores inquiridos partilha a password da sua conta com outros.